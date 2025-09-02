Ολυμπιακός, μεταγραφές: Υπέγραψε ο Ποντένσε το νέο του συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους
Ολοκληρώθηκε πρακτικά η μεταγραφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση της Αλ Σαμπάμπ ο διεθνής Πορτογάλος έβαλε αργά το βράδυ της Δευτέρας την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ο Ντάνιελ Ποντένσε - που έφερε πάνω από 10 βαλίτσες μαζί του, κάτι λογικό καθώς έρχεται γα μόνιμη μετακόμιση έκλεισε ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ.
Στη δε Αλ Σαμπάμπ δεν θα ανανεώσει το υπάρχον συμβόλαιό του. Ασχέτως του deal του ετήσιου δανεισμού του ο Ποντένσε - που έπαθε... πλάκα με τον κόσμο και την αγάπη που έδειξαν ξανά οι φίλοι των Πειραιωτών - ήταν ξεκάθαρος στο ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό όσο περισσότερο γίνεται κάτι που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον αλλά και αναφορικά με την επόμενη χρονιά.
«Ποντένσε αλάνι για πάντα στο λιμάνι»#OlympiacosFC pic.twitter.com/TVz94RqRlv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 1, 2025
