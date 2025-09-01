Ποντένσε: Το ερυθρόλευκο πάρτι στο αεροδρόμιο
Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το αεροδρόμιο σε... «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για χάρη του Ντανιέλ Ποντένσε.
Ένα χρόνο άντεξε ο Ντάνιελ Ποντένσε μακριά από το λιμάνι της καρδιάς του. Ο Πορτογάλος winger έφτασε στην Αθήνα στις 20:30 για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και περισσότεροι από 1.000 φίλαθλοι του έτοιμασαν αποθεωτική υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι φίλοι των Πειραιωτών έκαναν... Θύρα 7 το αεροδρόμιο για χάρη του αγαπημένου τους παιδιού και ο βραχύσωμος εξτρέμ δεν έκρυψε τη συγκίνηση του.
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
