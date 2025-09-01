Τρεις ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδας για τη διακοπή των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από δυο αγωνιστικές της Stoiximan Super League, έχουυμε την πρώτη διακοπή των εθνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Από την πλευρά της η Κηφισιά έχει τρεις παίκτες που αναχωρούν από την Ελλάδα, ώστε να ενταχθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας τους, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο λόγος για τους Μόιζες Ραμίρεζ, Τζέρεμι Αντόνισε και Άλεξ Πέτκοφ, οι οποίοι είναι σταθερά μέλη στις εθνικές Εκουαδόρ, Κουρασάο και Βουλγαρίας, αντίστοιχα.

Το Εκουαδόρ του Ραμίρεζ θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και την Αργεντινή, το Κουρασάο του Αντόνισε το Τρινιντάντ & Τομπάγκο και την Μπερμούδα και η Βουλγαρία του Πέτκοφ την Ισπανία και τη Γεωργία.