Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το ξεκίνημα της ΑΕΚ που δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο και για τη συμπαγή ανασταλτική λειτουργία της που φέρει την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς.

Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς αναλάμβανε την ΑΕΚ μόλις τον περασμένο Ιούνιο, στις πρώτες του δηλώσεις είχε καταστήσει σαφές ένα πράγμα. Ότι δεν τον ανησυχούσε πως θα είναι η ομάδα του από το φθινόπωρο και έπειτα ,αλλά αυτό που τον ένοιαζε πρωτίστως ήταν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του καλοκαιριού.

Πρώτο και πολύ μεγάλο στοίχημα ήταν φυσικά η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής παρουσίας της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League. Το διακύβευμα ήταν εξαιρετικά σημαντικό καθώς ήταν επιβεβλημένο για την ΑΕΚ φέτος να το πετύχει. Αλλά αυτό θα συνέβαινε μόνο αν έκανε το 3/3 στις προκρίσεις και χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Όπως και τελικά έγινε.

Παράλληλα ο Νίκολιτς εκτός από αυτό, κατάφερε να ξεκινήσει με το απόλυτο του 2/2 στο πρωτάθλημα καθώς οδήγησε μέσα στο κρίσιμο διάστημα των δύο... τελικών με την Αντερλεχτ τους κιτρινόμαυρους σε νίκες τόσο με τον Πανσερραϊκό όσο και με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ξεκίνημά λοιπόν του Σέρβου τεχνικού στον κιτρινόμαυρο πάγκο δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δεδομένα και ο ίδιος θα το... υπέγραφε καθώς μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα πέτυχε εν μέσω αλλαγών στο ρόστερ, απουσιών που προέκυψαν λόγω τραυματισμών και γενικότερα κατά τη διάρκεια της κατασκευής μιας καινούργιας ομάδας με άλλη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.

Το μηδέν στην άμυνα η βάση του Νίκολιτς στο ξεκίνημα

Ο Νίκολιτς στο ξεκίνημα του στην ΑΕΚ φέρνει τη νοοτροπία του νικητή ξανά στο κιτρινόμαυρο σύνολο. Η Ένωση στα έξι ευρωπαϊκά ματς των προκριματικών και των play off του Conference League και στα δύο του πρωταθλήματος παραμένει αήττητη με πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Και αυτό διαμορφώνει μια φιλοσοφία που έπρεπε να βρεθεί ξανά στην ΑΕΚ.

Το αήττητο, οι προκρίσεις στην Ευρώπη και η είσοδος στη League Phase του Conference League αλλά και το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχουν ως βάση το μηδέν στην άμυνα. Ο Νίκολιτς έχει πει ότι είναι λάτρης του clean sheet και η ΑΕΚ έχει καταφέρει να το πετύχει στα πέντε από τα οκτώ παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα.

Ειδικά στις τρεις τελευταίες εντός έδρας σερί νίκες η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τους αντιπάλους. Οι κιτρινόμαυροι βγάζουν μια εμπιστοσύνη στην αμυντική τους συμπεριφορά και χτίζουν ακόμα πιο πολύ την αυτοπεποίθηση τους με τις νίκες. Έτσι πάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διακοπή έχοντας βάλει τις βάσεις για ακόμα καλύτερα στη συνέχεια καθώς όπως πιστεύει και ο Νίκολιτς υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να βελτιωθούν.

Το πιο σημαντικό από όλα, λοιπόν, ήταν η ΑΕΚ να πορευτεί με ηρεμία και με ομαλότητα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και κυρίως όπως αναφέραμε και πιο πάνω, να μπει στην Ευρώπη. Ο πρώτος μεγάλος στόχος που ήταν υπερπολύτιμος για τους λόγους που έχουμε αναλύσει είναι γεγονός. Όλα τα υπόλοιπα θα μπορέσουν να σμιλευτούν στην πορεία...