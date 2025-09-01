Πάντοβιτς: «Με έπεισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με μένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε στο κανάλι του Παναθηναϊκού και δήλωσε ενθουασιασμένος για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Μίλος Πάντοβιτς, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής (31/08) έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πρασίνων» στο επίσημο κανάλι τους στο Youtube.

Ο Σέρβος επιθετικός τόνισε πως ήξερε απο πριν αρκετά πράγματα για το «τριφύλλι» και ότι εκείνο που τον τράβηξε στον σύλλογο ήταν πως έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες. Εξήγησε πως δεν θεωρεί ότι το γεγονός πως φεύγει για πρώτη φορά από την Σερβία θα είναι πρόβλημα, αφού στην ομάδα υπάρχουν τέσσερα παιδιά που μιλάνε την ίδια γλώσσα με κείνον.

Τέλος, ανέφερε πως πέρα από την επίθεση μπορεί να δώσει λύσεις και ως επιτελικός μέσος, αλλά και ως εξτρέμ.

Οι δηλώσεις του Πάντοβιτς

Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή του όταν έμαθες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να βρεθώ εδώ. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, συμφωνήσαμε, υπέγραψα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος».

Ποιο ήταν το στοιχείο που σε έπεισε να αποδεχθείς την πρόταση του Παναθηναϊκού;

«Ο σύλλογος έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με μένα. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι ήθελα να έρθω εδώ, να βελτιωθώ σ' έναν μεγαλύτερο σύλλογο απ' ότι ήταν η προηγούμενη ομάδα και αυτό ήταν. Ήθελα να πάρω το ρίσκο, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».

Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

«Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλους στόχους κάθε χρόνο, να κερδίζω το πρωτάθλημα και το Κύπελλο κάθε χρόνο, να παίζει στο Champions League και το Europa League. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να βελτιωθώ και να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει στους στόχους του».

Είναι η πρώτη σου φορά μακριά από την πατρίδα σου. Θεωρείς ότι θα δυσκολευτείς να προσαρμοστείς;

«Πιστεύω πως όχι. Βρίσκονται εδώ δύο Σέρβοι, ένας Κροάτης κι ένας Σλοβένος, οπότε γι' αυτό δεν θα είναι δύσκολο να προσαρμοστώ. Έχω την τύχη να είμαι μαζί τους εδώ».

Πώς θα περιέγραφες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Μπορώ να παίξω όλες τις θέσεις της επίθεσης. Σαν επιτελικός, σαν σέντερ φορ, κάποιες φορές σαν εξτρέμ. Μπορώ να υποσχεθώ στον κόσμο πως θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα».

Υπέγραψες συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει στο τέλος του συμβολαίου σου;

«Ασφαλώς θα ήθελα να κερδίσουμε 4 πρωταθλήματα και Κύπελλα, να παίξουμε στο Champions League, να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο, να βελτιωθώ, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο, να βελτιωθώ τόσο εγώ όσο και η ομάδα».