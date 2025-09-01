Παπαδόπουλος: «Δίκαια πήραμε τον βαθμό» (vid)

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δίκαιο αποτέλεσμα το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως η αντίδραση των παικτών του ήταν αντίδραση μεγάλης ομάδας.

Ο Λεβαδειακός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο δεν παρέδωσε τα όπλα φεύγοντας στο τέλος από το γήπεδο με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για το ματς: «Γι’ αυτό γίνονται οι αλλαγές. Μερικές φορές κάνεις τις αλλαγές και πάνε καλά οι παίκτες. Εξαρτάται από τους ίδιους. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα παρότι δεν πήγαμε καλά. Δώσαμε αρκετούς χώρους σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.

Στο δεύτερο μέρος το διορθώσαμε, κλείσαμε τους διαδρόμους. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι. Δίκαια πήραμε βαθμό. Δεχθήκαμε γκολ και αντιδράσαμε, αυτό δείχνει νοοτροπία μεγάλης ομάδας».

Για το αν ήταν πιο σημαντική η αντίδραση σε αυτό το ματς επειδή ήταν πιο δύσκολο: «Όλα είναι δύσκολα. Και το ματς με την Κηφισιά αλλά και σήμερα κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα δείξαμε την εικόνα που θέλαμε από την ομάδα μας».