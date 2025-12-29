Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πέρασε τα ιατρικά και είναι παίκτης της ΑΕΚ καθώς την Τρίτη θα ανακοινωθεί και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ποιες οι λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Την πρώτη της μεταγραφή για τον Ιανουάριο ολοκλήρωσε ουσιαστικά η ΑΕΚ, η οποία όπως διαβάσατε νωρίτερα έφτασε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου διεθνή στόπερ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο Γκεοργκίεφ είχε έρθει μάλιστα στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες για τα τυπικά της μεταγραφής του, με τον ίδιο να περνάει τη Δευτέρα επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και να πηγαίνει στην OPAP Arena για τις φωτογραφίες και τα βίντεο της παρουσίασης.

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Γκεοργκίεφ από την ΑΕΚ αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης, με τον ίδιο μάλιστα να πραγματοποιεί την ίδια μέρα και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους καθώς αύριο (30/12) οι παίκτες της Ένωσης θα επιστρέψουν στα Σπάτα.

Οι λεπτομέρειες του deal της ΑΕΚ για Γκεοργκίεφ

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το συνολικό κόστος που δαπάνησε η ΑΕΚ για την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου στόπερ στη Σλάβια Σόφιας ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία θα είναι για τέσσερα χρόνια.

Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ που αποτελούσε το μεγάλο πρότζεκτ τη Σλάβια Σόφιας ανήκει πλέον στην ΑΕΚ, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε περάσει για μια σεζόν και από τις μικρές ομάδες της Μπαρτσελόνα όπου συγκατοικούσε με Γιαμάλ και Κουμπαρσί.