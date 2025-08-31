Σύμφωνα με αγγλικό «τιτίβισμα», ο Ολυμπιακός συζητά με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ, Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι.

Τον Ολυμπιακό συνδέουν στην Αγγλία με τον Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Άγγλος δημοσιογράφος Μαρκ ΜακΆνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Μπόρνμουθ για τη μεταγραφή του 20χρονου στράικερ.

BREAKING:



Bournemouth are in talks with Olympiacos FC over a possible deal for Zain Silcott-Duberry.



The deal under discussion is a permanent move.



The striker joined Bournemouth in January this year.



The 20-year-old made one PL appearance for AFCB.



(W/@skysports_sheth) — Mark McAdam (@markmcadamtv) August 31, 2025

Η ενδεχόμενη απόκτησή του φαίνεται πως θα έχει ορίζοντα το μέλλον και θα αφορά την ενίσχυση της ομάδας Κ23 του πειραϊκού συλλόγου.

Ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι (1,77μ.) γεννήθηκε στο Λονδίνο, είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην περίφημη ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022. Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στην Μπόρνμουθ με την οποία έχει μετρήσει δύο συμμετοχές σε Premier League και FA Cup. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και στο δεξί «φτερό» και στην κορυφή της επίθεσης.