ΟΦΗ: Τριήμερο ρεπό από τον Ράσταβατς, έκλεισε προπονητικό φιλικό με τα Χανιά
Ο ΟΦΗ έκανε πρεμιέρα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με... καθυστέρηση μιας εβδομάδας, λόγω του δικαιώματος για αναβολή που άσκησε ο Παναθηναϊκός για το μεταξύ τους παιχνίδι, στη Λεωφόρο.
Οι Κρητικοί μπήκαν με το «δεξί» στη σεζόν, καθώς επικράτησαν στην έδρα του Πανσερραϊκού με 1-0. Πλέον ακολουθεί διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και σε αυτό το πλαίσιο ο Μίλαν Ράσταβατς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του.
Οι παίκτες του Ομίλου θα ξεκουραστούν μέχρι και την Τρίτη (2/9), καθώς η επόμενη τους προπόνηση στο ΒΑΚ θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης (3/9).
Σημαντικό για τον ΟΦΗ είναι να διατηρήσει τον καλό του ρυθμό και συνεπώς οι Μελανόλευκοι έκλεισαν φιλικό με τα Χανιά την Κυριακή (7/9) στις 17:30. Το παιχνίδι θα είναι προπονητικού χαρακτήρα και συνεπώς θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.
