Μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγύρισαν με τους φιλάθλους τους που έδωσαν το παρών στο γήπεδο των Σερρών.

Ο ΟΦΗ στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 νίκησε στην έδρα του Πανσερραϊκού με 2-1 και πήρε το πρώτο τρίποντο στην τρέχουσα Stoiximan Super League.

Στις έδωσαν το παρών Ομιλίτες και μετά το «διπλό» οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς πήγαν να πανηγυρίσουν μαζί του.