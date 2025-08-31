ΟΦΗ: Παίκτες και Ομιλίτες έγιναν «ένα» μετά τη νίκη στις Σέρρες (vid)
Μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγύρισαν με τους φιλάθλους τους που έδωσαν το παρών στο γήπεδο των Σερρών.
Ο ΟΦΗ στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 νίκησε στην έδρα του Πανσερραϊκού με 2-1 και πήρε το πρώτο τρίποντο στην τρέχουσα Stoiximan Super League.
Στις έδωσαν το παρών Ομιλίτες και μετά το «διπλό» οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς πήγαν να πανηγυρίσουν μαζί του.
