Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχτεί στην OPAP Arena τον Αστέρα Τρίπολης με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση και θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διακοπή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχείριση που θα κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Την περασμένη εβδομάδα η ΑΕΚ ξεκινούσε με στόχο το τρία στα τρία εντός έδρας. Η πρώτη νίκη ήρθε στην πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η δεύτερη ήρθε στην ευρωπαϊκή βραδιά με την Άντερλεχτ, με την Ένωση να φτάνει στις 3/3 προκρίσεις που την έστειλαν στη League Phase του Conference League. Η τρίτη που καλείται να σημειώσει η ΑΕΚ είναι στο αυριανό (31/8, 20:00) ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena, με τους κιτρινόμαυρους να θέλουν να πάνε με τον καλύτερο τρόπο στη διακοπή που θα ακολουθήσει για τις Εθνικές ομάδες.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είναι να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους στον απόλυτο βαθμό μετά την πρόκριση επί της Άντερλεχτ καθώς τέτοια παιχνίδια όπως το αυριανό με τον Αστέρα είναι από εκείνα που κρύβουν παγίδες. Παράλληλα είναι και η ενέργεια που ξοδεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης, με την ΑΕΚ να παίζει σε υψηλές εντάσεις από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς ενόψει Αστέρα Τρίπολης

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Νίκολιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια διαχείριση, κάτι που είχε κάνει και στο ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, όταν και είχε προχωρήσει σε έξι αλλαγές προσώπων στην ενδεκάδα. Ο 46χρονος Σέρβος τεχνικός αναμένεται να φρεσκάρει το αρχικό του σχήμα, μετρώντας την επιστροφή του Μάνταλου, ο οποίος στη μεσοβδόμαδη ρεβάνς με την Άντερλεχτ ήταν τιμωρημένος. Από εκεί και πέρα όπως είναι γνωστό οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα αντιμετώπιζαν τραυματισμούς, ο Μαρσιάλ συμμετείχε στην προπόνηση του Σαββάτου παίρνοντας μέρος στις ασκήσεις με μπάλα, ενώ θυμίζουμε πως ο Ζίνι ενόψει Άντερλεχτ είχε ενοχλήσεις έπειτα από την αναγκαστική αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, αν και είχε μπει στην αποστολή.

Αρκετός χρόνος για προετοιμασία μετά το ματς με την Άντερλεχτ δεν υπήρχε. Ένα πιθανό σχήμα είναι με Στρακόσα στην εστία, με Ρότα ή Οντουμπάτζο στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Πένραϊς στα αριστερά και τον Βίντα μαζί με τον Ρέλβας ως δίδυμο στους στόπερ. Ο Μάνταλος αναμένεται να επανέλθει στον άξονα, με τον Λιούμπισιτς να διεκδικεί επίσης μια θέση. Οι Κουτέσα και Ελίασον ίσως διατηρηθούν στις «πτέρυγες», ενώ είναι πιθανό το ίδιο να συμβεί και με τους Κοϊτά και Πιερό στην επίθεση. Εναλλακτικά θα μπορούσε αντί του Κοϊτά να παίξει ως «δεκάρι» ο Μάνταλος και ο Πινέδα να ξεκινήσει στη μεσαία γραμμή.