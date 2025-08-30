Ο Ισπανός τεχνικός γνωστοποίησε τις επιλογές του ως προς την 11άδα για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού.

Η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού με βασικούς τους Νασιμέντο και Πνευμονίδη θα έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Νασιμέντο, πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο και άκρα με Πνευμονίδη και Ζέλσον Μαρτίνς.