Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με βασικούς τον Νασιμέντο αλλά και τον Πνευμονίδη ο Μεντιλίμπαρ
Ο Ισπανός τεχνικός γνωστοποίησε τις επιλογές του ως προς την 11άδα για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού.
Η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού με βασικούς τους Νασιμέντο και Πνευμονίδη θα έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Νασιμέντο, πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο και άκρα με Πνευμονίδη και Ζέλσον Μαρτίνς.
@Photo credits: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
