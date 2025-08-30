Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό.

Δεύτερο λοιπόν παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, αυτό στον Βόλο, μετά την πάρα πολύ αγχωτική νίκη του στην πρεμιέρα επί του Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη με τα γκολ μετά το 92ο λεπτό.

Το περίεργο είναι ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας παίζοντας στο γήπεδο του το περασμένο Σάββατο δεν είχε τον κόσμο του, ενώ παίζοντας εκτός έδρας σήμερα το απόγευμα θα τον έχει. Τότε ήταν η τιμωρία της έδρας του, τώρα είναι η εκστρατεία χιλιάδων οπαδών του!

Καθαρά αγωνιστικά, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό στη μεγάλη τους πλειοψηφία εξελίσσονται σε εξαιρετικά πολύπλοκα, με συνέπεια είτε να κάνει γκέλες, είτε να φτάνει στο αποτέλεσμα με δραματικό τρόπο. Μοναδική εξαίρεση η σεζόν 2022-23, όταν μάλιστα πήγε δύο φορές στο Βόλο, μία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μία στα πλέϊ οφ, κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση , με 4-0 και με 3-0.

Κατά τα άλλα, o Ολυμπιακός έχει φέρει δύο ισοπαλίες (0-0 στην πρώτη του επίσκεψη και 2-2 πρόπερσι), έχει δύο νίκες 1-0 και 2-1 με γκολ στο 81΄ (Βαλμπουενά) και στο 83΄(Εμβιλά) κι έχει και την περσινή νίκη με 2-0, όχι τόσο απλή, καθώς το δεύτερο γκολ ήρθε στο τέλος, παρότι οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 32ο λεπτό.

Το 2-2 το 2023 ήταν το πιο επεισοδιακό μεταξύ τους παιχνίδι στο Βόλο, με αποβολή του Ρέτσου από το 18’ και πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για το 1-0, ισοφάριση του Ολυμπιακού με πέναλτι στο 44΄, αποβολή και του Μύγα στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου, νέο πέναλτι και 2-1 υπέρ του Βόλου στο 51΄ και ισοφάριση του Ολυμπιακού στο 54’ με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου.

Κλειδί για τον Ολυμπιακό σχεδόν σε όλες τις νίκες του είναι ένα: το γρήγορο γκολ! Όποτε μπήκε δυνατά στο ματς και σκόραρε στα πρώτα λεπτά, πάντοτε κέρδισε: 2-0 με το 1-0 στο 13΄ (Ρόντινεϊ), 4-0 με το 1-0 στο 7’ (Μπιέλ), 3-0 με το 1-0 στο 7΄ (Κασάμι), 2-1 με το 1-0 στο 4΄ (Φορτούνης)!

Αντιθέτως, όταν δεν σκοράρει γρήγορα η, ακόμη χειρότερα όταν δέχεται αυτός γρήγορα πρώτος γκολ, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα γκελάρει η, στην καλύτερη ότι θα χρειαστεί να φτάσει στα τελευταία λεπτά για να κερδίσει.

Έτσι είναι η κατάσταση στην εξαετία στην οποία ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Πανθεσσαλικό για να παίζει με το Βόλο, που στην πρεμιέρα έχασε τελικά 0-2 στο Χαριλάου από τον Βόλο, αλλά κρατούσε το 0-0 στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Ιδιαιτερότητα ότι ο Μεντιλίμπαρ θα βρει αντίπαλο έναν συμπατριώτη του προπονητή, τον εντελώς άπειρο Ισπανό Χοακίν Γκόμεθ.

Άσχετο: Δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά του Μαρινάκη στις μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πρώτον ότι μπορεί να πάρει και τρεις παίκτες την ίδια ημέρα (!) η, τέλος πάντων μέσα σε ένα διήμερο και δεύτερον ότι πάντοτε «κτυπάει» στο φινάλε των μεταγραφών! Όπως για παράδειγμα την απόκτηση του…Ποντένσε την τελευταία ώρα προτού την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας πριν ακριβώς δύο χρόνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότ το ίδιο θα γίνει και τώρα-μαζεμένες τρεις μεταγραφές, μέσα σε δύο ημέρες. Έτσι είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν θα με εξέπληττε εάν ο Μεντιλίμπαρ έβαζε σήμερα βασικό τον Νασιμέντο (η, τον Μουζακίτη) στη θέση του Έσε (η, του Γκαρθία). Ο δε Γιαζίτσι σίγουρα θα παίξει, είτε βασικός, είτε αλλαγή. Από την αρχή θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο έμπειρος Πορτογάλος έδειξε και στο παιχνίδι της πρεμιέρας πόσο πολύτιμος εξακολουθεί να είναι για τον Ολυμπιακό. με το που μπήκε άρχισε να παίρνει προσπάθειες, να κερδίζει φάουλ σε καλές θέσεις, να σεντράρει, να δημιουργεί ανισορροπίες με την υπερδραστηριότητα του. Κάπως έτσι, άλλωστε, χάλασε την αμυντική ισορροπία του Αστέρα, με τις ντρίμπλες του στον άξονα πριν το 1-0 του Γιαζίτσι.

Αυτή τη φορά, πάντως, ο Μεντιλίμπαρ θα έχει όλους τους εξτρέμ, οπότε δεν θα χρειαστεί να βάλει τον Ρόντινεϊ δεξί εξτρέμ. Είναι ένα ερώτημα αν θα βάλει τον Βραζιλιάνο η, τον Κοστίνια δεξί μπακ, αλλά εννιά φορές στις δέκα ο προπονητής τον Ρόντινεϊ προτιμάει, ειδικά σε τέτοιου είδους ματς. Συγκυριακά η, όχι, αυτοί οι δύο παίκτες έβγαλαν στον αγώνα με την Τρίπολη τις δύο καλύτερες κάθετες για τον Ολυμπιακό προς τον Ελ Κααμπί.

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο ματς δεν ήταν στην καλύτερη του βραδιά και στις δύο περιπτώσεις παρότι βγήκε τετ α τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ δεν έκανε το πιο σωστό κοντρόλ, με συνέπεια στη μία να χάσει το γκολ και στην άλλη να το βάλει με τη δεύτερη προσπάθεια-εκεί που υποδείχθηκε οφσάϊντ μέσω VAR. Άλλες τρεις φορές ο Μαροκινός έκανε άσχημα κοντρόλ μέσα στην αντίπαλη περιοχή, χάνοντας τη δυνατότητα να τελειώσει φάσεις, ενώ άλλες δύο είχε πολύ άστοχες κεφαλιές.

Επειδή, όμως, είναι ο killer Ελ Κααμπί στο τέλος, έστω όσο πιο τέλος γίνεται, πήρε το αίμα του πίσω με εκείνο το τέλειο πλασέ για το 2-0. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού πρέπει να είναι πολύ καλύτερος στη συνέχεια…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀