Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (30/8) στο Gazzetta
Sportday: «Πρώτα η απόβαση, ύστερα οι ''βόμβες''!» για τον Ολυμπιακό.
Livesport: «Διπλή ευκαιρία» για ΠΑΟ και ΑΕΚ μετά την κλήρωση σε Europa και Conference.
Φως των σπορ: «Σκληρή μάχη για Ποντένσε» ο Ολυμπιακός, «Για το βήμα παραπάνω!» η Ελίνα Τζένγκο.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τώρα η ώρα για Ντανιέλ» στους Πειραιώτες.
Ώρα των σπορ: «Εδώ είναι το σπίτι μας, πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ» είπε ο Νίκολιτς στους παίκτες του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.