Η πιθανή επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Πρώτα η απόβαση, ύστερα οι ''βόμβες''!» για τον Ολυμπιακό.

Livesport: «Διπλή ευκαιρία» για ΠΑΟ και ΑΕΚ μετά την κλήρωση σε Europa και Conference.

Φως των σπορ: «Σκληρή μάχη για Ποντένσε» ο Ολυμπιακός, «Για το βήμα παραπάνω!» η Ελίνα Τζένγκο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τώρα η ώρα για Ντανιέλ» στους Πειραιώτες.

Ώρα των σπορ: «Εδώ είναι το σπίτι μας, πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ» είπε ο Νίκολιτς στους παίκτες του.