Η βράβευση του Χρήστου Μουζακίτη ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Όνειρο μου η Ρεάλ Μαδρίτης». Γιόβιτς το εγκώμιο! «Ασπίδα από Ράφα».

Livesport: 200.000 πριμ θριάμβων για την ΑΕΚ. Μεταγραφή και μπακ αριστερά για τον Παναθηναϊκό. «Champions League, Μουντιάλ και Ρεάλ».

Φως των σπορ: Το χρυσό αγόρι! Έλαμψε ο Μουζακίτης. Μήνυμα «Λάρι» σε Μπαρτζώκα. Λάθη διορθώσεις και... μεταγραφές.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Λάμψη Μουζακίτη! Η Ευρώπη υποκλίθηκε στο αστέρι! Ρίγος για τον «μπέμπη» του Θρύλου.

Ώρα των σπορ: Πολλά κιλά... μπάλα! Αποθέωση Ηλιόπουλου σε Νίκολιτς και παίκτες, αλλά και 200.000 πριμ.