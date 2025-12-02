Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (02/12) στο Gazzetta
Sportday: «Όνειρο μου η Ρεάλ Μαδρίτης». Γιόβιτς το εγκώμιο! «Ασπίδα από Ράφα».
Livesport: 200.000 πριμ θριάμβων για την ΑΕΚ. Μεταγραφή και μπακ αριστερά για τον Παναθηναϊκό. «Champions League, Μουντιάλ και Ρεάλ».
Φως των σπορ: Το χρυσό αγόρι! Έλαμψε ο Μουζακίτης. Μήνυμα «Λάρι» σε Μπαρτζώκα. Λάθη διορθώσεις και... μεταγραφές.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Λάμψη Μουζακίτη! Η Ευρώπη υποκλίθηκε στο αστέρι! Ρίγος για τον «μπέμπη» του Θρύλου.
Ώρα των σπορ: Πολλά κιλά... μπάλα! Αποθέωση Ηλιόπουλου σε Νίκολιτς και παίκτες, αλλά και 200.000 πριμ.
