Βόλος: Χωρίς δύο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (30/8, 19:00). Oι Θεσσαλοί θα παραταχθούν κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με δυο απουσίες, καθώς ο Χουάν Φεράντο δεν θα έχει στη διάθεση τους τους Νούριο Φορτούνα και Τάσο Τσοκάνη.
H αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
