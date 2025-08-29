Η αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (30/8, 19:00). Oι Θεσσαλοί θα παραταχθούν κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με δυο απουσίες, καθώς ο Χουάν Φεράντο δεν θα έχει στη διάθεση τους τους Νούριο Φορτούνα και Τάσο Τσοκάνη.

H αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.