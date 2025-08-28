ΟΦΗ: Ο Πανσερραϊκός άνοιξε θύρα για τους Ομιλίτες
Ο ΟΦΗ δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, λόγως της αναβολής που πήρε ο Παναθηναϊκός και συνεπώς θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του για τη νέα σεζόν το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 19:30) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.
Στο πρώτο τους παιχνίδι για νέα χρονιά οι Κρητικοί θα έχουν φιλάθλους στο πλευρό τους. Τα Λιοντάρια ενημέρωσαν ότι θα έχουν ξεχωριστή θύρα, σε περίπτωση που μεμονωμενοι φίλαθλοι του ΟΦΗ θελήσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
Οι Σερραίοι παραχώρησαν στους φιλοξενούμενους τη Θύρα 7, με την τιμή των εισιτηρίων να είναι 10 ευρώ.
Οι Ομιλίτες μπορούν ΕΔΩ να προμηθευτούν εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, μέσω της πλατφόρμας της Ticktmaster.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.