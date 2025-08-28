Ο Πανσερραϊκός παραχώρησε θύρα του γηπέδου του για τις ανάγκες των φιλάλων του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (30/8).

Ο ΟΦΗ δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, λόγως της αναβολής που πήρε ο Παναθηναϊκός και συνεπώς θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του για τη νέα σεζόν το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 19:30) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Στο πρώτο τους παιχνίδι για νέα χρονιά οι Κρητικοί θα έχουν φιλάθλους στο πλευρό τους. Τα Λιοντάρια ενημέρωσαν ότι θα έχουν ξεχωριστή θύρα, σε περίπτωση που μεμονωμενοι φίλαθλοι του ΟΦΗ θελήσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Οι Σερραίοι παραχώρησαν στους φιλοξενούμενους τη Θύρα 7, με την τιμή των εισιτηρίων να είναι 10 ευρώ.

Οι Ομιλίτες μπορούν ΕΔΩ να προμηθευτούν εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, μέσω της πλατφόρμας της Ticktmaster.