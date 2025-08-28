Ο νεαρός Πορτογάλος ομόρφυνε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την είσοδό του και με μία κίνηση έφτιαξε τη φάση για το 2-0 του Ελ Καμπί στις καθυστερήσεις.

Η αλήθεια είναι πως ο κάθε παίκτης θέλει τον χρόνο του για να μπορέσει να προαρμοστεί σε μία νέα ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Και ο δε Ντιόγκο Νασιμέντο αντιμετώπισε τις δυσκολίες του σε πρώτο επίπεδο και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον τέσταρε και ως δεκάρι.

Ωστόσο ο νεαρός Πορτογάλος έβγαλε τα πρώτα του θετικά αγωνιστικά δείγματα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Μπαίνοντας βοήθησε δημιουργικά και από μεριάς μεταβιβάσεων και πιο στρωτού ποδοσφαίρου.

Ο Νασιμέντο μπήκε στο παιχνίδι με τους Αρκάδες (που ήταν κεκλεισμένων των Θυρών στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1) στο 73ο λεπτό κάνοντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και στο 98' πήρε τη μπάλα από τον Ζέλσον και ενώ είχε παίκτη μπροστά του την έσπασε με τη μία στον Ελ Καμπί για την πρώτη του ασίστ. Προφανώς είναι ακόμα νωρίς και ο Νασιμέντο θα χρειαστεί να κριθεί σε πιο δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια. Σε πρώτη φάση όμως έδειξε ότι έχει στοιχεία ικανά να βοηθήσουν στο δημιουργικό και επιθετικό σκέλος.