Δημοσίευμα από τη Σκωτία μπλέκει και τον Παναθηναϊκό για την περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς, τονίζοντας πως η ΑΕΚ απέκτησε εγχώριο ανταγωνιστή για την απόκτηση του Νιγηριανού φορ.

Συνεχίζονται τα σενάρια στη Σκωτία που θέλουν τον Σίριλ Ντέσερς να εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική επικαιρότητα. Αυτή τη φορά ωστόσο οι Σκωτσέζοι δεν αναφέρονται στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ...

Σύμφωνα με την «Daily Record» η Ένωση απέκτησε αισίως εγχώριο ανταγωνιστή για την περίπτωση του Νιγηριανού φορ, καθώς φαίνεται πως κι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για να τον αποκτήσει.

Το σκωτσέζικο Μέσο αποκαλύπτει πως οι πράσινοι θεωρούν τον Ντέσερς το ιδανικό προφίλ για να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, σε περίπτωση που ο Έλληνας επιθετικός τελικά αποχωρήσει από τη Superleague το φετινό καλοκαίρι.

Προς το παρόν ο έμπειρος φορ συμπεριλαμβάνεται κανονικά στα πλάνα του προπονητή του, Ράσελ Μάρτιν, ενόψει της επόμενης σεζόν, με τον τεχνικό των Σκωτσέζων ωστόσο να παραδέχεται πρόσφατα πως το ενδιαφέρον γύρω από τον Ντέσερς παραμένει έντονο.

Στα πρώτα έξι ματς που έχει συμμετάσχει για τη φετινή περίοδο ο 30χρονος έχει σκοράρει ένα γκολ, ενώ έχει μοιράσει και μια ασίστ με τα χρώματα της Ρέιντζερς.