Το AEL FC Novibet Arena θα φιλοξενήσει και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά, ο οποίος θα δώσει το παρών στο ματς ΑΕΛ – Κηφισιά.

Ο Στεφάν Λανουά θα δώσει το «παρών» στο AEL FC Novibet Arena, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά. Η «βυσσινί» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ επιβεβαίωσε την παρουσία του, με την ομάδα της Θεσσαλίας να εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή για το γεγονός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώθηκε σήμερα (25/08) με σχετική επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως στον αγώνα της ομάδας μας με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, κ. Στεφάν Λανουά.

Η παρουσία και η φιλοξενία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet όσο και για την πόλη της Λάρισας».