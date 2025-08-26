AEL FC Novibet: Στο ματς κόντρα στην Κηφισιά θα βρεθεί ο Λανουά
Ο Στεφάν Λανουά θα δώσει το «παρών» στο AEL FC Novibet Arena, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά. Η «βυσσινί» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ επιβεβαίωσε την παρουσία του, με την ομάδα της Θεσσαλίας να εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή για το γεγονός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώθηκε σήμερα (25/08) με σχετική επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως στον αγώνα της ομάδας μας με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, κ. Στεφάν Λανουά.
Η παρουσία και η φιλοξενία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet όσο και για την πόλη της Λάρισας».
