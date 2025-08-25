Ο ΠΣΑΠΠ με ανάρτηση στα social media συνεχάρη τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Τάισον για την κίνηση που έκαναν απέναντι στον Μελίσσα, μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Νίκος Μελίσσας πραγματοποίησε με τη φανέλα των «βυσσινί» πολύ καλή εμφάνιση, θα μπορούσε να έχει κρατήσει ακόμα και ανέπαφη την εστία του αν δεν ήταν η στιγμή με τον Ντεσπόντοφ στο 47'. Αυτή την εμφάνιση τόσο ο Γιακουμάκης όσο και ο Τάισον, την θαύμασαν και μας χάρισαν μια όμορφη στιγμή. Στο τέλος της αναμέτρησης και οι δύο ποδοσφαιριστές έδωσαν τα συγχαρητήρια τους στον αντίπαλο τερματοφύλακα, υπενθυμίζοντας πως όλοι οι παίκτες είναι αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά και πως ποδόσφαιρο σημαίνει σεβασμός.