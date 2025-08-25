Ο Ιωαννίδης στα πορτογαλικά πρωτοσέλιδα: «Θέλει να έρθει στη Σπόρτινγκ, οι επαφές επιταχύνονται»

Τόσο η Record, όσο και η A Bola αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκού για τον Φώτη Ιωαννίδη προχωρούν, με τον Έλληνα φορ να είναι θετικός στο ενδεχόμενο της μεταγραφής του.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να κάνει δικό της τον Φώτη Ιωαννίδη και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να πλησιάσει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Ο 25χρονος διεθνής βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Λιονταριών, που είχαν επιχειρήσει και πέρυσι να τον αποκτήσουν, όμως τότε οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν.

Η Σπόρτινγκ βλέπει τώρα στο πρόσωπό του τον βασικό υποψήφιο για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, με την υπόθεσή του να σχετίζεται άμεσα με αυτή του Χάρντερ που πιθανότατα θα κλείσει στη Μίλαν.

Ο Έλληνας στράικερ βρίσκεται στα σημερινά (25/8) πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων πορτογαλικών εφημερίδων, που κάνουν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ, με τον ίδιο να παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο του να ξεκινήσει μία νέα πρόκληση στη Λισαβόνα.

«Ο Ιωαννίδης θέλει να έρθει – Οι επαφές επιταχύνονται και ο Έλληνας είναι χαρούμενος με την πρόταση», ανέφερε η Record.

Η A Bola, από την άλλη ξεκαθάρισε ότι ο Χάρντερ θα αποχωρήσει μόνο εάν βρεθεί ο αντικαταστάτης του, με τον Ιωαννίδη να είναι ο επικρατέστερος.