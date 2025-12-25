«Τελειωμένη» θεωρούν στη Βραζιλία την επιστροφή του Τετέ στην Γκρέμιο, καθώς η «Zero Hora» τονίζει πως το μόνο που απομένει είναι να αποδεσμευτεί από τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Τετέ βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία 24ωρα, με τους Βραζιλιάνους να θεωρούν βέβαιη την επιστροφή του στην Γκρέμιο!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Zero Hora», «η Γκρέμιο είναι κοντά στην επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ» ξεκαθαρίζοντας πως πλέον η υπόθεση για το μέλλον του 25χρονου εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει η εν λόγω πηγή, ο Τετέ έχει συμφωνήσει με την άλλοτε ομάδα του και ο ατζέντης του, Πάμπλο Μπουένο, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποδέσμευσης του Βραζιλιάνου.

Τονίζεται δε ότι η Γκρέμιο θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς που θα φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ.