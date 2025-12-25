Τετέ: «Συμφώνησε με την Γκρέμιο, δανεικός με οψιόν αγοράς», γράφουν οι Βραζιλιάνοι
Το όνομα του Τετέ βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία 24ωρα, με τους Βραζιλιάνους να θεωρούν βέβαιη την επιστροφή του στην Γκρέμιο!
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Zero Hora», «η Γκρέμιο είναι κοντά στην επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ» ξεκαθαρίζοντας πως πλέον η υπόθεση για το μέλλον του 25χρονου εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό.
Όπως αναφέρει η εν λόγω πηγή, ο Τετέ έχει συμφωνήσει με την άλλοτε ομάδα του και ο ατζέντης του, Πάμπλο Μπουένο, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποδέσμευσης του Βραζιλιάνου.
Τονίζεται δε ότι η Γκρέμιο θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς που θα φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ.
