ΑΕΚ: «Νίκος Ξηροκώστας, για πάντα εδώ!» (vid)

Η ΑΕΚ θυμήθηκε τον Νίκο Ξηροκώστα και ανέβασε video στα Social Media για να τιμήσει τη μνήμη του.

Στις 12 Αυγούστου του 2024 η «οικογένεια» της ΑΕΚ έγινε πιο... φτωχή, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ξηροκώστας. Ο εμβληματικός Ενωσίτης έδινε για μεγάλο χρονικό διάστημα γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο και το προηγούμενο καλοκαίρι άφησε την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς του Δικεφάλου, καθώς δεν άφησε ποτέ μόνη της την αγαπημένη του ομάδα, σε καλές και (κυρίως) δύσκολες στιγμές, όντας οργανωτής της κιτρινόμαυρης εξέδρας.

Θυμίζουμε πως 29 χρόνια ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, έπειτα από πτώση του από κερκίδα του «Κλεάνθης Βικελίδης», λόγω ενός κιγκλιδώματος που υποχώρησε σε αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Το ατύχημα έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1995.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ περίπου ένα χρόνο μετά το θάνατο του Νίκου Ξηρόκωστα τίμησε τη μνήμη του με video που δημοσιοποίησε λίγες ώρες πριν τη σέντρα της πρεμιέρας της Ένωσης στη Stoiximan Super League (24/8, 20:15), με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Όταν ο Νίκος έδινε τον ρυθμό και η "κιτρινόμαυρη" εξέδρα ακολουθούσε. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα εδώ...», είναι το μήνυμα της ΑΕΚ.