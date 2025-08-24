Σε φιλικό παιχνίδι στον Πύργο, ο θρύλος του Ολυμπιακού Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς υπέγραψε φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη

Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς ένας θρύλος του Ολυμπιακού, αλλά και άνθρωπος με ισχυρή παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου ακόμη και σήμερα. Ο πρώτος ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές και γκολ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων», με 12 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα στο ενεργητικό του, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στις μεταγραφικές κινήσεις του Φώτη Ιωαννίδη, του αρχηγού του Παναθηναϊκού και γιου του Βασίλη Ιωαννίδη, παλιού του συμπαίκτη.

Οι άνθρωποι που χειρίζονται την καριέρα του Φώτη δεν είναι άλλοι από τον ίδιο τον Τζόρτζεβιτς και τον Ανδρέα Νινιάδη, δύο παλαίμαχους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον Ολυμπιακό .

Πρόσφατα, σε ένα φιλικό παιχνίδι στον Πύργο, προς τιμήν του Σάκη Σταυρόπουλου, ιστορικού ηγέτη του Πανηλειακού, ο Τζόρτζεβιτς βρέθηκε στο γήπεδο. Αν και δεν φόρεσε φανέλα, στάθηκε δίπλα στην ομάδα του Πύργου στον πάγκο και έδειξε τη στήριξή του. Στο τέλος του αγώνα, έκανε μία κίνηση που δείχνει τη ζεστή σχέση που έχει αναπτύξει με τον νεαρό αρχηγό του Παναθηναϊκού, υπογράφοντας τη φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη από την Εθνική Ελλάδας.