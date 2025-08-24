Ο Γιάννης Σερέτης συνοψίζει όλες τις παραμέτρους βάσει των οποίων θα είναι προς το συμφέρον όλων των μερών η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, ειδικά στο συγκεκριμένο timing και μίνιμουμ με 20 εκατ. ευρώ στο ταμείο.

Αλλαξε εφέτος το status της υπόθεσης του Φώτη Ιωαννίδη. Δεν υπάρχουν οι ομάδες της Premier League στο «παιχνίδι». Αρα, δεν υπάρχουν στην αγορά και τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα ήθελε ο Γιάννης Αλαφούζος. Δεν υπάρχουν ούτε Γάλλοι όπως πέρυσι. Oύτε πολλοί Ιταλοί. Μόνο η Φιορεντίνα, εναντίον της οποίας πέρυσι έκανε... ό,τι ήθελε στο β' μέρος του αγώνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» ο Φώτης, σ΄εκείνο το «φτηνό» για τον Παναθηναϊκό αποκλεισμό, για τον οποίο έφερε μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Βιτόρια με τη φοβικότητά του στο πρώτο ημίχρονο...

Αποφασίζει μόνο ο Αλαφούζος

«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Δεν θα πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ» είχε πει σε ιταλική ιστοσελίδα – με αφορμή το ενδιαφέρον των «Βιόλα» - ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις 5 Αυγούστου. Ελα, όμως, που μπορεί να τον πουλήσει τελικά! Αυτός και μόνο αυτός αποφασίζει! Και για να είμαστε ειλικρινείς, εφόσον η πρόταση της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας είναι άνω των 20 εκατ. Ευρώ θα είναι τελείως παράλογο να μην τον πουλήσει ώστε ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο επιθετικούς και να λύσει το μεγαλύτερο εφετινό του πρόβλημα σύμφωνα με όσα έχει παρουσιάσει η ομάδα σε πέντε «ευρωπαϊκά» παιχνίδια.

Ενα deal συμφέρον για όλους

Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι η πρόταση της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας είναι 21 + 5 εκατ. Ευρώ ως μπόνους. Καταπληκτική στα δικά μου μάτια δεδομένου του σημερινού status του Ιωαννίδη. Μια προσφορά που ανταποκρίνεται – ίσως και υπερβολικά – στα ρεαλιστικά «θέλω» που θα έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη. Στο δικό μου μυαλό αν γίνει αυτή η μεταγραφή σ' αυτό το επίπεδο των +20 εκατ. Ευρώ για τον Παναθηναϊκό είναι ένα super deal! Για όλους!

Η Σπόρτινγκ θα πάρει έναν διψασμένο για «αποδείξεις» φορ, ο οποίο θα προσαρμοστεί και άμεσα λόγω Βαγιαννίδη. Ο Ιωαννίδης θα πάει να παίξει στη League Phase του Champions League, σε μια μοντέρνα ομάδα που βάζει γκολ με το τσουβάλι, έχοντας μαζί του έναν «κολλητό» και θα ξέρει ότι ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ! Και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα έχει το χρήμα και την ευκαιρία να πάρει έναν γκολτζή στράικερ και έναν επιπλέον περιφερειακό επιθετικό, οι οποίοι μαζί με τον άτυχο σε δυο ματς (δοκάρια), Σφιντέρσκι, θα συνθέσουν την πληρέστερη επιθετική τριάδα του Βig-5. Και θα αυξήσουν κατακόρυφα τις πιθανότητες του Τριφυλλιού να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους και να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στη League Phase του Εuropa ή του Conference League.

Μεγαλύτερο σφάλμα κι από το περυσινό

Θα είναι κάτι παραπάνω από παραλογισμός, θα είναι μια ποδοσφαιρική «τρέλα» να μην πωληθεί ο Ιωαννίδης σ' αυτά τα οικονομικά μεγέθη και ειδικά σ' αυτό το timing. Θα είναι μεγαλύτερο λάθος κι από το περυσινό! Σ΄αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι για τον Βιτόρια δεν είναι ο «αναμφισβήτητα Νο 1 φορ της ομάδας, που ο ίδιος δεν έχει σκοράρει ακόμα και γενικά δυσκολεύεται να βρει ευκαιρίες στα παιχνίδια παρά το δεδομένον φιλότιμο και πάθος του. Σ' αυτή τη στιγμή που το ζήτημα του γκολ είναι τόσο έντονο για τους Πράσινους και ταυτόχρονα το μοναδικό τόσο εμφανές! Δεδομένα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και στη μεσαία γραμμή αν ο Ρενάτο Σάντσες δεν παίξει 15-20 ματς στη σεζόν, αλλά για τους χαφ ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει και το «δεκάρι» του και τον Πορτογάλο. Για την επίθεσή του δεν έχει να περιμένει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, παρά την αύξηση των Xgoals του από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή μπορεί να προβλέψει τι θα αποφασίσει ο Γιάννης Αλαφούζος. Εχω την εντύπωση, όμως, ότι αν ο ίδιος ο Φώτης θελήσει πραγματικά να κάνει το βήμα παραπάνω και ο Γιάνης Παπαδημητρίου εξηγήσει αναλυτικά στο αφεντικό τα οφέλη που θα έχει ο Παναθηναϊκός από το deal με τους Πορτογάλους, ο Ιωαννίδης θα είναι... λιονταράκι σύντομα στη Λισσαβώνα. Ο Βιτόρια δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα μ' αυτό.

Υ.Γ: Είναι πολύ όμορφο να μιλάει ένας πρώην τραυματίας παίκτης όπως ο Γιουσούφ Γιαζίτζι με τόσο συγκινητικά μέσα στην υπερβολή τους, λόγια, για τη συμπεριφορά του κλαμπ απέναντί του. Το έχουν κάνει κι άλλοι στο πρόσφατο παρελθόν για τη στάση των «μεγάλων» του ελληνικού πρωταθλήματος κι' αυτές οι σωστές συμπεριφορές «αφανώς» ωφελούν με έμμεση «διαφήμιση» το ελληνικό πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Πέραν της προφανούς λάμψης του comeback του Τούρκου, ας κρατήσουμε σε μια άκρη του μυαλού μας τα ονόματα του Δημήτρη Εμμανουηλίδη και του Nίκολα Σίπσιτς από την πλευρά του Αστέρα Aktor. Ο 24χρονος που επέστρεψε στην Ελλάδα με 91 ματς – 21 γκολ στη Βέιλε έχει διατηρήσει την εκρηκτικότητα και τη ντρίμπλα του, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό σωματοδομικά, εξωτερικεύει τρομερό ποδοσφαιρικό «εγώ» στο ματς, «έσβησε» τον Κοστίνια (συνεπής αμυντικά), όσο αγωνίστηκε ήταν η μοναδική απειλή για τον Ολυμπιακό. Κι αν αρχίσει να παίζει πιο μυαλωμένα, δεν θα περάσει απαρατήρητος εφέτος. Και από τη δική του πλευρά ο 30χρονος Μαυροβούνιος στόπερ που απέκτησαν εφέτος οι Αρκάδες ήταν... σχεδόν παντού αμυντικά πολύ προσηλωμένος και ήρεμος στο ματς, έκανε τη διαφορά στην αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Σε «κλειστό» παιχνίδι βέβαια, με τον Αστέρα στο μισό γήπεδο. Να τον δούμε και σε διαφορετικού στυλ ματς...