Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή την πρεμιέρα της Ένωσης στο πρωτάθλημα γράφει για τις τρεις σερί αναμετρήσεις των κιτρινόμαυρων εντός έδρας και το στόχο, ενώ έχει υστερόγραφο...

Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή σεζόν για την ΑΕΚ και στους εγχώριους θεσμούς, μιας και αύριο γίνεται εκκίνηση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (και) στο πρωτάθλημα! Έως τώρα η Ένωση παίζει τελικούς στην Ευρώπη και βρίσκεται ένα 90λεπτο (ίσως και παραπάνω) μακριά από το να πετύχει την υπέρβαση: να συνεχίσει για έκτο ματς αήττητη στην προκριματική διαδικασία, να πάρει το εισιτήριο στο league stage του Conference League αντί της Άντερλεχτ και να έχει ξεπεράσει τρία σερί εμπόδια χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη, έστω μια ακόμη, ευκαιρία για ευρωπαϊκή παρουσία! Ωστόσο πριν τον υπέρ-τελικό της Πέμπτης έχουμε παιχνίδι ξανά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Καθόλου εύκολη διαδικασία όταν το μυαλό βρίσκεται αλλού στο εσωτερικό της ομάδας και ειδικά όταν ακολουθεί τελικός σεζόν, γιατί τέτοιος είναι, ο αγώνας με την βελγική ομάδα!

Πιο συγκεκριμένα προσωπικά εκτιμώ ότι ο Δικέφαλος παίζει πάνω από το 50% της επιτυχίας της αγωνιστικής χρονιάς που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και τρέχει τώρα κάθε Πέμπτη έως και αυτή που έρχεται όταν και παίζονται όλα! Θα συνιστά τεράστια επιτυχία του Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών του να κάνουν το τρία στα τρία και με σημαντικούς αντιπάλους, ανταγωνιστικές ομάδες, ακόμη και όταν η ΑΕΚ ήταν ισχυρή στις δύο πρώτες κληρώσεις, την πρώτη φορά της ήρθε ομάδα αποκλεισμένη από τα προκριματικά του Europa League, η Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ μετά έπρεπε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού: ανώτερες ομάδες και οι δυο συγκριτικά με την περσινή κλήρωση με Ίντερ ντ' Εσκάλδες και Νόα. Ωστόσο από την άλλη αποδείχτηκε ότι προετοίμασαν καλύτερα για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ οι συγκεκριμένες ομάδες που προηγήθηκαν την Ένωση που απέχει ένα ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια, μια δύσκολη πολύ ρεβάνς, από το να μπει στην League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ωστόσο πρέπει να μείνει έστω για δυο 24ωρα στην άκρη από όλους στην ομάδα, αλλά και από εμάς, το δεύτερο παιχνίδι τελικός με την ομάδα των Βρυξελλών! Δεν χρειάζεται να αναδείξω το γιατί και δεν απαιτείται να πάμε πολύ πίσω, αλλά μόλις στο πρόσφατο παρελθόν και την προπέρσινη σεζόν, για να διαπιστώσουμε το γιατί αφού και τότε, πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια, πριν την ρεβάνς ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με την Αντβέρπ για τα play offs του Champions league, είχαμε γκέλα με σκορ 1-1 σε ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει στο ρελαντί και με τεσσάρα (δοκάρι είχε με Πισάρο, χαμένο πέναλτι ο Φαν Φέερτ και καμιά δεκαριά καθαρές φάσεις για γκολ με MVP τότε τον Χόβαν γκολκίπερ των Σερρών). Απλά να θυμίσω ότι εκείνη τη σεζόν αν η ΑΕΚ κέρδιζε δυο βαθμούς από αυτό το ματς θα είχε κάνει το back to back στην κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Εκτός των παραπάνω πρόκειται για αναμέτρηση στην οποία ο Σέρβος τεχνικός οφείλει να κάνει παρατεταμένο rotation και να αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει και πιστεύει το ρόστερ του και τους ποδοσφαιριστές που δεν έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα στα ματς της ΑΕΚ για την Ευρώπη. Άλλωστε για τον λόγο αυτό επέλεξε ο ίδιος να μη κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής της πρεμιέρας. Παράλληλα είναι ευκαιρία να δώσει ρυθμό σε παίκτες που μπορεί να χρειαστεί την Πέμπτη, όπως ο Γενς Γιόνσον, ειδικά αυτός για τα χαφ, με δεδομένο ότι είναι εκτός ο Περέιρα και ο Μάνταλος και λογικά το ίδιο θα ισχύσει για Γκατσίνοβιτς! Βέβαια αν δεν χρησιμοποιήσει τον Δανό μέσο σημαίνει ότι δεν τον βλέπει καθόλου κι ας μην έχει το εξάρι που δικαιολογημένα ζητάει και αδικαιολόγητα δεν του έχουν φέρει ακόμη! Γενικά το θέμα, η σημασία και η ουσία είναι μία: πρόκειται για μια εβδομάδα που απαιτείται το τρία στα τρία... Διότι από αύριο Κυριακή εως και την επόμενη η Ένωση υποδέχεται με τη σειρά Πανσερραϊκό, την Άντερλεχτ και πριν τη διακοπή τον Αστέρα Τρίπολης!

Θαρρώ δεν χρειάζεται να επισημάνω και να αναφέρω πόσο σημαντικό θα είναι για τον Δικέφαλο να πάρει τρεις σερί νίκες και μάλιστα μια από αυτές να αποτελεί την πρόκριση στο League stage του Conference League απέναντι στην Άντερλεχτ! Θα απογειώσει την αυτοπεποίθηση όλων στο εσωτερικό της ΑΕΚ, σε διοίκηση και ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και σε όλους της κιτρινόμαυρης... φυλής. Θα εκτοξεύσει την εμπιστοσύνη στο έργο και σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήδη κερδίζει πόντους με τις προκρίσεις και το αήττητο έως τώρα σε πέντε παιχνίδια για την Ευρώπη (άσχετα πως τα έχει καταφέρει), ενώ αν κάνει και δυο νίκες στο πρωτάθλημα θα αναγνωριστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η δουλειά του και το γεγονός ότι μπορεί να εκτοξεύσει την ΑΕΚ. Μακάρι να πω εγώ σε αυτό το σημείο που ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο blog...

Υγ: Έπαιξε η ΑΕΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και όπως όλοι αναδείξαμε είχε κορυφαίο της αναμέτρησης για την ίδια τον Στρακόσα. Ότι παντού είδα κείμενα και αναρτήσεις σε site και social media μη κιτρινόμαυρα προφανώς πως η ΑΕΚ σώθηκε από τον διεθνή Αλβανό γκολκίπερ, που ισχύει, αλλά με σκωπτικό ύφος, πραγματικά με τρελαίνει. Μάλλον στην ΑΕΚ απαγορεύεται να παίζει ο τερματοφύλακας και να κάνει καλά ματς. Πρέπει να συμβεί μόνο στον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη που τον έχει σώσει σε αμέτρητα ματς, τώρα με τον Παβλένκα και τον ΠΑΟΚ που μόνος του τον πέρασε πριν με την Αυστριακή ομάδα και τώρα τον κρατάει στο κόλπο παρά την ήττα στην Κροατία, ή ο Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό που τον πέρασε με επεμβάσεις και πέναλτι! Μακάρι να συνεχιστεί η δουλειά και η απόδοση του Στρακόσα και ευχή είναι να υπήρχε πρόβλημα στην εκγύμναση γιατί θα σημαίνει ότι βρέθηκε η λύση! Προχωράμε...