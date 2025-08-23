Η πρεμιέρα στο άδειο Καραϊσκάκη και η λύση των… έντεκα βημάτων!

Ο νταμπλούχος της περσινής σεζόν Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (Σάββατο, 20:00) τον Αστέρα AKTOR, με τη νέα Super League να ανοίγει αυλαία, υποσχόμενη και φέτος δυνατές συγκινήσεις.

Απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος, βάσει των αποδόσεων των στοιχηματικών εταιρειών, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μπουν με το δεξί, ξεπερνώντας και την απουσία του κόσμου τους – λόγω τιμωρίας, η αναμέτρηση με τον Αστέρα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται να δοκιμαστεί φέτος στο υψηλότερο επίπεδο, ήτοι τη League Phase του Champions League, έτσι τέσταρε τις δυνάμεις της σε δύο πολύ απαιτητικά φιλικά επί ιταλικού εδάφους. Παρά τις ισάριθμες ήττες που γνώρισε από Νάπολι (2-1) και Ιντερ (2-0), έδειξε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο και θα είναι σίγουρα ανταγωνιστική.

Στην πρεμιέρα της Super League, πάντως, ο Βάσκος τεχνικός έχει να καλύψει απουσίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι (Στρεφέτσα και Καμπελά τιμωρημένοι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ τραυματίες και αμφίβολοι), κάτι που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας.

Με στόχο την 5άδα και με αυτοπεποίθηση από το περσινό 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Αρκάδες θέλουν να κάνουν έκπληξη – είθισται άλλωστε να λέμε ότι οι πρεμιέρες κρύβουν τέτοιες. Από τους πιο έμπειρους προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σάββας Παντελίδης έχει «διαβάσει» σίγουρα τον Ολυμπιακό και, κάπως έτσι, περιμένουμε να δούμε έναν ανταγωνιστικό Αστέρα.

Η ομάδα της Τρίπολης βρήκε δίχτυα στις 3 από τις 4 τελευταίες της επισκέψεις στο Φάληρο, ενώ ο Ολυμπιακός κράτησε ανέπαφη την εστία του μόνο στα 1 από τα 6 πιο πρόσφατα φιλικά του. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι ένα στοίχημα που προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

Ο Ολυμπιακός θα έχει, αναμενόμενα, την κυριαρχία του αγώνα. Θα πατήσει πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και δεν αποκλείεται να κερδίσει πέναλτι – στην εποχή του VAR είναι πάντα αυξημένες οι πιθανότητες. Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος, που θα «σφυρίξει» το ματς, έχει δείξει την «άσπρη βούλα» 69 φορές σε 213 παιχνίδια του στη Super League, ποσοστό 32%. Ο Ολυμπιακός να σκοράρει με πέναλτι δίνεται σε απόδοση 3.50.

