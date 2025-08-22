Σάντσες: «Ο Βιτόρια με έκανε να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως ο Ρουί Βιτόρια που ήταν ο πρώτος του προπονητής τον έκανε να πει το ναι στους «πράσινους».

Λίγο πριν τις 22:30 έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος θα περάσει αύριο ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τους λόγους που τον έκαναν να πει το ναι στους «πράσινους», ο 29χρονος μέσος στάθηκε στον Ρουί Βιτόρια ο οποίος ήταν και ο πρώτος προπονητής στην καριέρα του.

Αρχικά ο Ρενάτο Σάντσες ανέφερε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, ήταν πολλοί οι λόγιοι που ήρθε. Ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα αλλά και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο πρώτος μου οπότε ήταν εύκολο να πω το ναι και να έρθω».

Για τους στόχους του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους. Να βοηθήσω με την σειρά μου να τα καταφέρουμε».