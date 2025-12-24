Παρά τα όσα αναφέρονται στη Βραζιλία για την Γκρέμιο και τον Τετέ, ο Παναθηναϊκός δεν θα συζητούσε καν τον δανεισμό του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Τις τελευταίες ώρες με την επιστροφή του Τετέ στην Βραζιλία με την ευκαιρία της διακοπής των εορτών, έχει ξεσπάσει μία έντονη σεναριολογία σχετικά με την επιστροφή του στην Γκρέμιο από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε.

Βραζιλιάνικα δημοσιεύματα έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και αναφέρουν πως ο εκπρόσωπος του παίκτη είναι σε συζητήσεις με την Γκρέμιο για να γίνει η μεταγραφή, με τις πληροφορίες που μεταδίδουν να κάνουν λόγο για δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς, αφού τα οικονομικά δεδομένα της βραζιλιάνικης ομάδας είναι περιορισμένα.

Όλα αυτά τα σενάρια δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να συζητήσει την παραχώρηση ενός τόσο ακριβού περιουσιακού του στοιχείου με την μορφή δανεισμού.

Για να υπάρξει βάση για συζήτηση για να παραχωρηθεί ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, οι «πράσινοι» αξιώνουν ένα ποσό που θα ξεκινά από τα 7-8 εκατ. ευρώ, θα καλύπτει δηλαδή, και κάτι παραπάνω, τα χρήματα που επένδυσε η ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα.

Με οποιαδήποτε άλλη προσφορά με χαμηλότερα οικονομικά δεδομένα δεν πρόκειται να... συγκινηθούν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού». Μην ξεχνάμε άλλωστε πως βρισκόμαστε στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, κάτι που καθιστά την παραχώρηση ενός τόσο σημαντικού «γραναζιού» της ομάδας μεγάλο ρίσκο όσον αφορά την αντικατάστασή του.