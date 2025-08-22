Προπονητής Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη: «Αποτελεί στόχο μας εδώ και πολύ καιρό»

Ο Ρουί Μπόρζες, τεχνικός της ομάδας της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, ρωτήθηκε για τον Ιωαννίδη και το ενδιαφέρον των Πορτογάλων για εκείνον.

Ειδικότερα ο κόουτς Μπόρζες μιλώντας στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου της ομάδας επισήμανε μετά από ερώτηση για τον στράικερ του Παναθηναϊκού : «Μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε αφότου κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Ο Ιωαννίδης αποτελεί στόχο μας εδώ και πολύ καιρό. Η Σπόρτινγκ ήθελε να τον κλείσει πριν έρθω εγώ εδώ. Δεν κρύβομαι από μεταγραφικά θέματα αλλά το πλέον ιδανικό είναι να μιλήσουμε αφότου κλείσει η μεταγραφική αγορά».