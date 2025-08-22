Ολυμπιακός: Όλα τα λεφτά είναι ποιος θα αιφνιδιάσει!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό και το πρώτο παιχνίδι του εν μέσω ακατάσχετης μεταγραφολογίας.

Εν μέσω ακατάσχετης μεταγραφολογίας, εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού της νέας σεζόν. Γιατί στο δικό μου το μυαλό αυτό μετράει πάνω απ΄ όλα αυτή την στιγμή.

Ένας αγώνας με τον Αστέρα που έχει πολλές ιδιαιτερότητες, γι΄ αυτό άλλωστε και μοιάζει πολύπλοκος. Μία από τις ιδιαιτερότητες, πέραν π.χ. του προφανούς, της διεξαγωγής του αγώνα κεκλεισμένων των θυρών: η παρουσία του Παντελίδη στον πάγκο της ομάδας της Τρίπολης! Ξέρετε, εγώ πάω με τα δεδομένα και τα δεδομένα λένε ότι ο Αστέρας με τον Παντελίδη προπονητή συνιστούν ίσως τον πιο σκληρό αντίπαλο του Ολυμπιακού!

Μπορεί να θεωρηθώ υπερβολικός, αλλά εγώ βάζω κάτω τα αποτελέσματα στα έξι παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» με αντίπαλο τον Αστέρα με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή στον πάγκο στις δύο θητείες του στην Τρίπολη:

16.9.2017 Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1 με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 94’

19.9.2017 Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 για το Κύπελλο

28.1.2018 Αστέρας-Ολυμπιακός 1-1

16.9.2018 Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 με τον Ολυμπιακό να σκοράρει στο 92’

27.10.2024 Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0

9.2.2025 Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1

Βλέπουμε ότι στα πέντε ματς πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη με γκολ στο 92’, τρεις ισοπαλίες (τη μία με γκολ στο 92’) και μία ήττα! . Κι έχει και μία νίκη, με οριακό σκορ, στο Κύπελλο. Είναι πρωτοφανές να βρεις προπονητή να έχει τέτοια αποτελέσματα κόντρα στον Ολυμπιακό και δη με μικρομεσαία ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχει βρει ένα τρόπο ο Παντελίδης και κλειδώνει τον Ολυμπιακό. Ο δε τρόπος είναι απλός, αλλά αποτελεσματικός.

Όπως μπορεί κάποιος να συμπεράνει κι από αποτελέσματα του Παντελίδη από τον πάγκο άλλων ομάδων (βλέπε το 2014 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 1-2 με γκολ στο 91’ και το 2020 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-1 με γκολ στο 90΄), ο Έλληνας προπονητής βάζει τις ομάδες του να μπαίνουν πολύ δυνατά στα παιχνίδια κόντρα στους «ερυθρόλευκους», καταφέρνει και τους αιφνιδιάζει σκοράροντας, σχεδόν πάντα στο α΄ ημίχρονο, ενίοτε στο πρώτο πεντάλεπτο (!) η, το αργότερο στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Στη συνέχεια παίζει μαζική άμυνα και με γρήγορες αντεπιθέσεις, που είναι ό,τι το χειρότερο για τον Ολυμπιακό όταν είναι πίσω στο σκορ, αφού κυνηγάει το σκορ και αφήνει χώρους πίσω. Κι αν του Παντελίδη δεν του κάτσει ένα γκολ για να ανοίξει το σκορ, συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, καλά κλειστή άμυνα και κόντρα επίθεση.

Αντίθετα, όταν ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παντελίδη ανοίξει αυτός το σκορ, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Βλέπε, το 2012 Ολυμπιακός-Πανθρακικός 4-1, το 2017 Ολυμπιακός-Ηρακλής 3-0 και το 2019 Ολυμπιακός-Άρης 4-1. Αλλά και Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 έστω με το γκολ στο 92’ και Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 για το Κύπελλο.

Οπότε, αυτό που προκύπτει ενόψει του αυριανού αγώνα για τον Ολυμπιακό είναι να αποφύγει τον αιφνιδιασμό, που θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι στο Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1 ο Αστέρας είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 6’ και παρά την γρήγορη ισοφάριση του Ολυμπιακού το ματς έμεινε στην ισοπαλία. Όπως και ότι στο Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0 ο Αστέρας είχε σκοράρει από το 20λεπτο…

Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει να αιφνιδιάσει την Τρίπολη. Δείτε άλλωστε και τις ήττες του Παντελίδη από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη:

Ολυμπιακός-Πανθρακικός 4-1 με το 1-0 στο 4’

Ολυμπιακός-Ηρακλής 3-0 με το 1-0 στο 2

Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 με το 1-0 στο 18’

Ολυμπιακός-Άρης 4-1 με το 1-0 στο 27’

Και οι τέσσερις είναι με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο σκορ από το πρώτο πεντάλεπτο η, το αργότερο από τα μισά του ημιχρόνου!

Άσχετο:

Έχει πέσει η ιδέα στον Ολυμπιακό, από Σουηδία μεριά, να πάρει από τη Μιάλμπι και τον γκολκίπερ Τόρνκβιστ μαζί με τον Μανέ, που έχει κλείσει από τώρα αλλά θα έρθει στο Ρέντη τον Δεκέμβριο. Ο 23χρονος πανύψηλος (1μ95) Σουηδός θεωρείται ο καλύτερος γκολκίπερ του πρωταθλήματος του.

Η δε Μιάλμπι τον δίνει επίσης μόνο με τον ίδιο τρόπο που έδωσε τον Αφρικάνο κυνηγό-να κλείσει από τώρα η μεταγραφή, αλλά να μείνει στην ομάδα της ο τερματοφύλακας της, αφού θέλει να πάρει τον τίτλο, ευρισκόμενη σταθερά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Νεότερα από Ισπανία…

Στην Αλμερία ο Όρτα κάνει πάρτι. Στο ξεκίνημα της σεζόν είναι μακράν ο καλύτερος της παίκτης και ο τοπικός Τύπος απορεί πώς ο Πορτογάλος δέχθηκε να πάει στην Β΄ κατηγορία της Ισπανίας.

Στη Σεβίλλη θέλουν τον Κάρμο, αλλά έχουν πρόβλημα να κάνουν τον δανεισμό από τη Νότιγχαμ-δεν έχουν διώξει κανέναν από τους στόπερ τους, που όλοι έχουν υψηλά συμβόλαια. Όπως και ο Πορτογάλος…

Και για το τέλος ένα ιμότζι