Ατρόμητος: Το πρώτο video για τα διαρκείας!
Δείτε το το πρώτο video του Ατρόμητου για τα διαρκείας της σεζόν 2025/2026.
Ο Ατρόμητος δημοσίευσε ένα video στο επίσημο κανάλι του στο YouTube για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025/2026.
«Για να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία! Για το Αστέρι! Για τις χαρές και τις λύπες! Για τον Ατρόμητο! Για την πόλη και τη φανέλα! ΠΑΜΕ ΑΤΡΟΜΗΤΕ» ανέφερε η δημοσίευση της ΠΑΕ.
