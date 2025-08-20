Δείτε το το πρώτο video του Ατρόμητου για τα διαρκείας της σεζόν 2025/2026.

Ο Ατρόμητος δημοσίευσε ένα video στο επίσημο κανάλι του στο YouTube για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025/2026.

«Για να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία! Για το Αστέρι! Για τις χαρές και τις λύπες! Για τον Ατρόμητο! Για την πόλη και τη φανέλα! ΠΑΜΕ ΑΤΡΟΜΗΤΕ» ανέφερε η δημοσίευση της ΠΑΕ.