Με νέο δημοσίευμά της, η «A Bola» αναλύει τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία εικοσιτετράωρα φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μία μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση, καθώς «δουλεύει» εντατικά την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες.

Σύμφωνα με την «A Bola», όλα δείχνουν πως το deal για τον δανεισμό του Σάντσες βρίσκεται σε καλό δρόμο και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής φέρεται να προτιμά το «τριφύλλι» αντί της Τραμπζονσπόρ, η οποία επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει ακόμα κλείσει, αφού απομένουν σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τόσο το οικονομικό σκέλος όσο και τα ιατρικά δεδομένα.

Η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μόνο εφόσον γίνει ξεκάθαρη η πλατφόρμα οικονομικής συνεργασίας με την Παρί, σχετικά με το ποιο μέρος του συμβολαίου θα αναλάβει ο Παναθηναϊκός και αν θα μπει κάποια φόρμουλα για τις συμμετοχές του παίκτη. Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, καθώς ο Σάντσες έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από μυϊκούς τραυματισμούς.

Ο 28χρονος Πορτογάλος χαφ ανήκει στους Παριζιάνους και προορίζεται για τη θέση «8», εκεί όπου μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο Μαξίμοβιτς. Πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και ποιότητα, που έχει παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα και η προοπτική του Παναθηναϊκού τον αφήνει κάθε άλλο παρά αδιάφορο.