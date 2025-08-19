Άρης και Ζαν Ζουλ αποφάσισαν την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου καθώς ο Καμερουνέζος μέσος δεν ήταν στο πλάνο του Μαρίνου Ουζουνίδη για την επόμενη χρονιά.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διαζύγιο εκδόθηκε με καθυστέρηση ενός έτους καθώς οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν το περασμένο καλοκαίρι αλλά, όπως και οι αντίστοιχες του περασμένου Γενάρη, δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Αυτή τη φορά, Άρης και Ζαν Ζουλ βρήκαν σημεία συμφωνίας κι έτσι το συμβόλαιο του Καμερουνέζου αμυντικού χαφ θα λυθεί κοινή συναινέσει.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνεχίστηκε η προσπάθεια αποσυμφόρησης του ρόστερ. Η αρχή έγινε με τον Ρόμπιν Κουάισον για τον οποίον η ΠΑΕ Άρης έκανε γνωστή τη συμφωνία για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας, ακολούθησε ο δανεισμός του Άλβαρο Ζαμόρα στη Βιζέου και τώρα, ο Ζαν Ζουλ.