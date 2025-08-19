Stoiximan Super League 1: Ο Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, ο Πολυχρόνης στο ματς της ΑΕΚ και ο Φωτιάς στην Τούμπα
Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της πρεμιέρας της Stoiximan Super League 1. Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει το Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR, ο Πολυχρόνης το ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και ο Φωτιάς το ΠΑΟΚ - ΑΕΛ.
Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. Ο Σιδηρόπουλος θα είναι στο Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR, ο Πολυχρόνης στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και ο Φωτιάς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ. Ο δε Τσακαλίδης ορίστηκε για το Άρης - Βόλος.
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
