Η διαφαινόμενη επιστροφή του Λορέν Μορόν στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης λύνει έναν από τα αγωνιστικά προβλήματα του Μαρίνου Ουζουνίδη ενόψει της πρεμιέρας (23/8, 20:00) με τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης».

Η απουσία του Ισπανού επιθετικού στην τελευταία πρόβα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης αποφασίστηκε, περισσότερο, για προληπτικούς λόγους και μιας ενόχλησης που ένιωσε στο πόδι. Ο Λορέν Μορόν προβλέπεται να ενσωματωθεί πλήρως στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας και φυσικά να είναι στο αρχικό σχήμα του Άρη στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague απέναντι στον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης». Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κι άλλη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης δεδομένης της ανετοιμότητας του Τόνι Καντεβέρε έπειτα από τον τραυματισμό του αλλά και της εκτίμησης που υπάρχει για τον Τάσο Δώνη.

Ο Έλληνας επιθετικός υπέστη θλάση στον φιλικό αγώνα (17/7) με την Ανόρθωση στο «Κλ. Βικελίδης», ήδη μάλιστα συμπλήρωσε έναν μήνα εκτός δράσης. Στο τελευταίο διάστημα ακολουθεί μέρος των προπονήσεων και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είναι στην αποστολή για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος.

Πηγαίνοντας στις υπόλοιπες επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη, αυτές θα γίνουν αναλόγως της κατάστασης του καθενός στο διάστημα της προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, αμφιβολία υπάρχει ακόμη και για τη θέση του τερματοφύλακα έστω κι αν ο Γιώργος Αθανασιάδης, είχε φανεί ότι, θεωρούταν η βασική επιλογή. Το ίδιο ισχύει και για τα αμυντικά άκρα. Στη δεξιά πλευρά, όλα θα εξαρτηθούν από τον αγωνιστικό ρόλο του Άλβαρο Τεχέρο. Πιθανότατα, ο Ισπανός δεν θα μετατοπιστεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής και θα παραμείνει στην πτέρυγα, απέναντι από τον Χαμζά Μεντίλ.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μαρίνος Ουζουνίδης καλείται να αποφασίσει για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι μπροστά από τους Μόντσου, Ράτσιτς. Στο φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης επέλεξε τον Ολίμπιου Μορουτσάν υπό την ιδιαιτερότητα της μη παρουσίας κλασικού φορ η οποία οδήγησε τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο – κατά συνθήκη – φορ. Στην εξίσωση έχει μπει και ο Γκαρμπιέλ Μισεουί λόγω της απόδοσής του στον ίδιο αγώνα. Ακόμη και στα επιθετικά άκρα, υπάρχει αμφιβολία για τον παίκτη που θα αγωνιστεί απέναντι από τον Κάρλες Πέρεθ όπου η τελική επιλογή θα γίνει μεταξύ των Γιάννη Γιαννιώτα, Κλέιτον Ντιαντί.