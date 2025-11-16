Ο Μανόλο Χιμένεθ διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με τη μεθοδολογία για την επίλυση του επιθετικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Άρης και πέραν της δεδομένης ανάγκης ποιοτικής ενίσχυσης επενδύει και στις επιστροφές συγκεκριμένων παικτών.

Η συχνότητα στη δημιουργία φάσεων παράλληλα της πενιχρής επιθετικής παραγωγής συνθέτουν ένα απογοητευτικό σκηνικό για τον Άρη. Μαζί με ακόμη τρεις ομάδες, διαθέτει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση της Stoiximan Superleague με μόλις εννιά γκολ. Είναι επίσης η χειρότερη επίδοση των τελευταίων οκτώ χρόνων καθώς ουδέποτε στο παρελθόν οι «κίτρινοι» είχαν μονοψήφιο αριθμό τερμάτων έπειτα από τις πρώτες δέκα αγωνιστικές . Μέχρι πρότινος, στην τελευταία θέση ήταν η περίοδος 2022-23 με 11 τέρματα. Πιο παραγωγική ήταν η περσινή, όπως και η περίοδος 2019-20, με 16 τέρματα.

Η κατακόρυφη πτώση απόδοσης του Λορέν Μορόν αποτελεί έναν από τους λόγους, όχι όμως ο μοναδικός και σίγουρος δεν είναι ο πλέον κύριος. Ο Ισπανός μοιάζει απελπιστικά μόνος στην επιθετική γραμμή μη έχοντας τις βοήθειες που θα έπρεπε από τους ακραίους επιθετικούς καθώς το κάθετο παιχνίδι επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία αυτής της ομάδας. Επίσης, η χρησιμοποίηση του Κώστα Γαλανόπουλου σε ρόλο επιτελικού μέσου μπορεί να έχει οφέλη στον τομέα της άσκησης πίεσης στην πρώτη γραμμή άμυνας, αλλά είναι ουδόλως επωφελής στη δημιουργία φάσεων.

Προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος, ο Μανόλο Χιμένεθ ελπίζει σε επιστροφές και προσθήκες. Για παράδειγμα, είναι δεδομένη η απαίτηση απόκτησης αριστερού ακραίου επιθετικού. Καθώς όμως μεσολαβεί διάστημα ενάμιση μήνα έως την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του χειμώνα, ο Ισπανός ελπίζει στην επιδραστικότητα των ποδοσφαιριστών που επιστρέφουν. Ελπίζει δηλαδή ότι ο Κάρλες Πέρεθ, από τη δεξιά πλευρά, θα προσφέρει δημιουργικά στοιχεία ούτως ώστε να γίνει πιο επικίνδυνη η συγκεκριμένη πτέρυγα.

Πιστεύει επίσης ότι η επιστροφή του Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας – και λόγω των στοιχείων του Μαροκινού full back – θα καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις για δημιουργία και από την άλλη πλευρά. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Φαμπιάνο ο οποίος έχει την ικανότητα δημιουργίας παιχνιδιού από την πίσω ζώνη. Εκτός απροόπτου, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη του Πρωταθλήματος συνθέτοντας δίδυμο με τον Νοά Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας.