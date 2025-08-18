Άρης: Ατομικό ο Μορόν, μέρος του προγράμματος ο Δώνης
Μια ημέρα μετά τη νίκη στο φιλικό «πρόβα τζενεράλε» επί του Αστέρα AKTOR ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League, με αντίπαλο το Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (23/08, 20:00).
Οι ποδοσφαιριστές του Μαρίνου Ουζουνίδη προπονήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, χωρισμένοι σε δυο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας για το πρώτο, ενεργοποίηση (passing game), rondo game, ασκήσεις ταχυδύναμης και πιεστικό παιχνίδι σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ.
Ο Τάσος Δώνης ακολούθησε μέρος του προπονητικού προγράμματος, ενώ ο Λορέν Μορόν έκανε ατομικό.
Οι παίκτες του Άρη θα προπονηθούν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο το απόγευμα της Τρίτης (19/8).
