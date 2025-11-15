Ολυμπιακός: Το μήνυμα και το δώρο του Έσε για τη Σχολή του Ροζάριο
Ο Σαντιάγκο Έσε έστειλε το δώρο του προς τη Σχολή των Πειραιωτών στο Ροζάριο και μαζί και με το προσωπικό και ξεχωριστό του μήνυμα σε βίντεο.
Ο Έσε υπέγραψε φανέλα του Ολυμπιακού για να τη στείλει ως δώρο στη Σχολή του Ροζάριο. Εκτός αυτού ο Αργεντίνος χαφ έστειλε και το μήνυμά του μέσα από βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της πειραϊκής ΠΑΕ.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
