Ο Σαντιάγκο Έσε έστειλε το δώρο του προς τη Σχολή των Πειραιωτών στο Ροζάριο και μαζί και με το προσωπικό και ξεχωριστό του μήνυμα σε βίντεο.

Ο Έσε υπέγραψε φανέλα του Ολυμπιακού για να τη στείλει ως δώρο στη Σχολή του Ροζάριο. Εκτός αυτού ο Αργεντίνος χαφ έστειλε και το μήνυμά του μέσα από βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της πειραϊκής ΠΑΕ.



