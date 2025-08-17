Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό των φιλικών με Νάπολι και Ίντερ.

Όταν έχεις παίξει δύο φιλικά επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ στην Ιταλία και γυρίζεις με παθητικό τεσσάρων γκολ (όλα έως το 53ο λεπτό) και ενεργητικό ενός (κι εκείνου στο 91ο λεπτό), μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι δείχνεις ότι δεν είσαι για τέτοιο επίπεδο. Είναι όμως σωστό συμπέρασμα;

Η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική. Διότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μέσα σε τρεις ημέρες την πρωταθλήτρια Νάπολι και τη δευτεραθλήτρια (ένα πόντο πίσω) Ίντερ κάτω από μία συγκεκριμένη συνθήκη και στα δύο φιλικά, πέραν του ότι οι αντίπαλοι του έπαιζαν ουσιαστικά στο σπίτι τους (χθες η Ίντερ είχε 30.000 κόσμο στο Μπάρι, ενώ το γηπεδάκι που έγινε το ματς με τη Νάπολι ήταν κατάμεστο από 7.000): οι μεν Ιταλοί έπαιζαν με τις καλύτερες ενδεκάδες τους κάνοντας την πρόβα τους τζενεράλε ενόψει της έναρξης του Καμπιονάτο, ο δε Ολυμπιακός έπαιξε και τις δύο φορές με μία μεικτή σύνθεση βασικών κι αναπληρωματικών, έχοντας επιπλέον και σημαντικές απουσίες στην επίθεση (Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ).

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για άλλου είδους συμπεράσματα, πολύ πιο ασφαλή, εάν βλέπαμε τον Ολυμπιακό να παίζει με διαφορά έστω πέντε ημερών (κι όχι 48 ωρών) τα δύο αυτά φιλικά και με τον Μεντιλίμπαρ να έχει τη δυνατότητα να παίξει κι αυτός με την καλύτερη του ενδεκάδα. Για παράδειγμα Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί, Στρεφέτσα, έχοντας κι αλλαγές τους Ρόντινεϊ, Γιάρεμτσουκ, Καμπελά, Γκαρθία και τους άλλους παίκτες του, όπως είχαν τη δυνατότητα ο Κόντε κι ο Κίβου...

Τότε, θα βλέπαμε! Δεν ξέρω τι, αλλά τότε θα βλέπαμε. Όχι τώρα, με τη Νάπολι και την Ίντερ φρέσκιες και κομπλέ, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιζε Πέμπτη-Σάββατο και με ελλείψεις. Μέσα σε 48 ώρες: ο Κοστίνια έπαιξε τρία ημίχρονα! Ο Στρεφέτσα, ο Πιρόλα κι ο Ελ Κααμπί ένα 90λεπτο, συν 20-25 λεπτά αντίστοιχα ο καθένας!

Επιπλέον, ακόμη κι έτσι, ο Ολυμπιακός έφαγε ένα γκολ ολοφάνερα οφσάϊντ (από την Ίντερ), ενώ και το δεύτερο γκολ της Νάπολι έμοιαζε ακριβώς το ίδιο, από αντικανονική θέση η ασίστ, αλλά εκεί δεν είχαμε κάμερα στην ευθεία από την τηλεοπτική κάλυψη του καναλιού της Νάπολι…Γενικά δε η διαιτησία ήταν πολύ χαμηλού βαθμού και στα δύο παιχνίδια.

Τέλος πάντων, κρίνοντας όσα είδαμε χθες έστω υπό τις συνθήκες που περιέγραψα, και τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ φορ για 71 λεπτά (60’ με τον Γιαζίτσι και 11’ με τον Στρεφέτσα…), η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε ένα πρώτο 20λεπτο με τελικές 4-1 υπέρ της η, αν θέλετε με τελικές 4-2 υπέρ της στο ημίχρονο. Και είχε κι ένα κακό β΄ ημίχρονο με τελικές 9-2 υπέρ της Ίντερ, πιθανότατα με τα πόδια να έχουν βαρύνει, συν τοις άλλοις και μετά από ταξίδια σε Βερολίνο, Αθήνα, Νάπολι μέσα σε οκτώ ημέρες…

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην ομάδα με τις αντεπιθέσεις τις οποίες τρώει. Όταν δέχεσαι δύο ακριβώς ίδια γκολ με τον ίδιο τρόπο μέσα σε τρεις μέρες, δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Χθες μάλιστα οι Ιταλοί βγήκαν τρεις κόντρα σε δύο στη φάση του 2-0, ενώ την Πέμπτη είχαν βγει τρεις κόντρα σε τρεις στη φάση επίσης του 2-0 σε δύο στιγμές καρμπόν. Είναι φανερό ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο κέντρο όταν χρειάζεται αναχαίτιση αντίπαλης κόντρα επίθεσης.

Είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα καλύτερα και σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ θα κοιτάξει να βρει λύσεις. Μπορεί, άλλωστε, στα επίσημα παιχνίδια να παίξει και λίγο πιο πίσω, όπως το είχε κάνει κάποιες φορές στην Ευρώπη και πέρυσι και πρόπερσι. Αλεπού είναι, ξέρει μέχρι πού μπορεί να ρισκάρει. Και χθες νομίζω ότι πήγε και λίγα μέτρα πίσω την ομάδα.

Σημασία έχει όμως πάνω απ΄ όλα ότι ο Ολυμπιακός έχει βάσεις με αυτό τον προπονητή. Κι ακόμη και οι ήττες του στα φιλικά είναι οριακές. Πέρυσι 0-1 από τον Άγιαξ και 3-4 από τη Νότιγχαμ, φέτος 1-2 από τη Νάπολι και 0-2 από την Ίντερ. Αν δεν έχει μεγάλες ατυχίες από τραυματισμούς και πάρει τις βοήθειες που αναλογούν από τις μεταγραφές, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα την βρει την άκρη και φέτος .

Άσχετο: Την έχει «δέσει» καλά τη μεταγραφή του Θαλή από την Παλμέιρας στον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης. Την ίδια ημέρα, χθες, η Νότιγχαμ έδωσε στην Παλμέϊρας τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ Κάρλο Μιγκέλ με 6 εκ. Ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο δε Ολυμπιακός δίνει στην Παλμέϊρας 7 εκ. Ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Θαλή, που είναι πραγματικά σπουδαίο ταλέντο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού για την χθεσινή προσπάθεια. Γιατί όλοι το πάλεψαν. Ακόμη κι ο Γιαζίτσι, που είναι ακόμη φανερά πίσω από αντοχές και ρυθμό και που υποχρεώνεται από τις συνθήκες να παίζει φορ. Κι είναι και θέμα χημείας. Π.χ. μετά από λίγο καιρό φαντάζομαι ότι τα τακουνάκια που έκανε χθες στον Στρεφέτσα μπορεί να είναι πιο επιτυχημένα.

Ο Βραζιλιάνος με τον Καμπελά ειδικά όσο η ομάδα στεκόταν καλά, έβγαλαν μία προσωπικότητα, έπαιρναν μπάλες, έκαναν συνδυασμούς, σε συνεργασία με τον Νασιμέντο, που βγάζει μία καλύτερη δυναμική. Αυτό που έλειπε από την εικόνα τους ήταν το κάτι παραπάνω, που κάνει τη διαφορά, σε επίπεδο δημιουργικό κι εκτελεστικό. Ο Στρεφέτσα μου φάνηκε, πάντως, ότι μπορεί να βοηθήσει και στις εκτελέσεις κόρνερ-ένα κτύπημα του ήταν φαρμάκι και ένα κλικ ήθελε να σκοράρει ο Μπιανκόν από κοντά σε μία φάση που πέρασε απαρατήρητη από τους πολλούς, γιατί δεν την έδειξε σε ριπλέϊ η ιταλική τηλεόραση.

Στα πλάγια ο Μπρούνο κάνει αίσθηση, με την παρουσία του σε όλη την αριστερή γραμμή, έστω κι αν κάποιες επιλογές του είναι επιπόλαιες-και δεν πρέπει να χαλάει το μυαλό του, όπως χθες με τον Μπαρέλα. Τον Κοστίνια τον περιμέναμε καλύτερο χθες, χωρίς όμως να είχε και πρόβλημα. Στο κέντρο της άμυνας ο Μπιανκόν είχε πάρα πολλή δουλειά, έκανε και λάθη, αλλά έδωσε και πραγματικά πολλές λύσεις «πέφτοντας μαχόμενος», με τον Καλογερόπουλο να ανεβαίνει σταδιακά.

Τις δικές τους μάχες έδωσαν στη μεσαία γραμμή οι Γκαρθία και Μουζακίτης, από τους οποίους πάντως επίσης περιμέναμε πιο πολλά. Εν τέλει, πιο θετικός συνολικά χθες ήταν ο γκολκίπερ Τζολάκης, που ήταν κι άτυχος στο 2-0, καθώς του ακυρώθηκε η δύσκολη επέμβαση, ενώ είχε γενικά πολλές επεμβάσεις στο δύσκολο β΄ ημίχρονο. Απλά, ήταν εντελώς αχρείαστη μία πολύ λάθος έξοδο που έκανε μακριά από την εστία του στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι