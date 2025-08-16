Η επίσημη πρόταση της Αντάλιασπορ για την απόκτηση του Χουλιάν Κουέστα υποχρεώνει πλέον τον Άρη και τον Ισπανό τερματοφύλακα να συζητήσουν για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, η Αντάλιασπορ εξέφρασε επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χουλιάν Κουέστα ο οποίος έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη έως το καλοκαίρι του 2027 αλλά είναι παροπλισμένος μετά τις προσθήκες των Γιώργου Αθανασιάδη, Λόβρο Μάικιτς. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι πράγματι η τουρκική ομάδα κατέθεσε πρόταση στην πλευρά του Ισπανού τερματοφύλακα προσφέροντας συμβόλαιο (οικονομικά) αντίστοιχο μ' αυτό που έχει στον Άρη κι έχοντας διαπιστώσει ότι έπειτα από μια επταετία στη Θεσσαλονίκη, πλέον δεν έχει ρόλο βασικού και αναντικατάστατου τερματοφύλακα. Αυτόν του προσφέρει η Αντάλιασπορ.

Σε αυτά τα επτά χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, είναι αλήθεια ότι αυτή η σχέση πέρασε από πολλά κύματα. Υπήρξαν περίοδοι αποθέωσης του έμπειρου τερματοφύλακα λόγω των εμφανίσεών του αλλά και αντίστοιχες έντονης κριτικής έπειτα από σοβαρά λάθη. Όπως είναι αλήθεια ότι υπήρξαν απόπειρες αντικατάστασής του αλλά οι επιλογές που έγιναν αποδείχθηκαν, τουλάχιστον, ανεπιτυχείς. Αντίστοιχη απόπειρα έγινε και φέτος και οι λόγοι δεν περιορίζονται στο αγωνιστικό σκέλος. Αυτό έδειξε η απόφαση απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη όπως και η αγορά του Λόβρο Μάικιτς. Ο δε Χουλιάν Κουέστα δεν χρησιμοποιήθηκε σε κανένα από τα παιχνίδια με την Αράζ Ναχτσιβάν, ούτε και στο τεστ προετοιμασίας που είχε προηγηθεί με την Ανόρθωση.

Πριν φτάσουμε στο μέλλον, που θα δείξει την ορθότητα (ή μη) αυτών των αποφάσεων, υπάρχει το παρόν καθώς το επίσημο ενδιαφέρον της Αντάλιασπορ για τον Χουλιάν Κουέστα υποχρεώνει τόσο τον Άρη όσο και τον Ισπανό τερματοφύλακα να αποφασίσουν για το μέλλον της σχέσης τους. Καταρχήν ο λόγος… ανήκει στον 34χρονο γκολκίπερ. Δηλαδή, αν τον ενδιαφέρει η προοπτική μετακόμισης στην Τουρκία.

Στο παρελθόν είχε απορρίψει προσφορές από ομάδες της ίδιας χώρας. Τώρα βέβαια τα δεδομένα διαφέρουν καθώς είναι έντονα προβληματισμένος από τον παροπλισμό του. Το ίδιο ισχύει και για τον Άρη καθώς και το club οφείλει να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί τον Ισπανό. Είναι φανερό εν τέλει ότι η πρόταση της Αντάλιασπορ υποχρεώνει τις δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν για το μέλλον της συνεργασίας τους.