Ο έμπειρος γκολκίπερ του συλλόγου του Άρη με τη σειρά ετών προσφορά του σε αυτόν φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση από την τουρκική ομάδα.

Σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ ο Άρης και ο Χουλιάν Κουέστα έχουν δεχθεί κρούση από την Αντάλιασπορ. Γίνεται δε λόγος για μία επίσημη προσφορά από την πλευρά του τουρκικού συλλόγου για την απόκτηση του πολύπειρου πορτιέρε (που είχε ως γνωστόν τεθεί εκτός της ευρωπαϊκής λίστας), χωρίς να αναφέρεται ποσό ή κάται περισσότερο ή εάν αυτή η υπόθεση θα προχωρήσει.

