Η επιστροφή ποδοσφαιριστών από πολυήμερους τραυματισμούς παράλληλα της ανάγκης παρουσίασης αγωνιστικής βελτίωσης δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον φιλικό αγώνα (17/8, 19:00) του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης», τον τελευταίο πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.

Προφανώς ο Άρης έχει να διαχειριστεί μια απόλυτα αρνητική κατάσταση την οποία ο ίδιος δημιούργησε μέσα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του. Άπαντες αναγνώρισαν τη δυσκολία του εγχειρήματος των τριών προκρίσεων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στο League Stage του Conference League αλλά είναι δυσκολοχώνευτος ο αποκλεισμός από την Αράζ Ναχτσιβάν και πολύ περισσότερο η αγωνιστική εικόνα. Αυτόν τον… σταυρό θα κουβαλήσουν οι «κίτρινοι» παράλληλα της υποχρέωσης εμφάνισης μιας βελτιωμένης εικόνας. Μεσολάβησε εξάλλου ένα διάστημα 17 ημερών το οποίο – θεωρητικά – λειτούργησε προς όφελος επιστροφής των τραυματιών αλλά και δουλειάς τόσο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης όσο και τακτικής αφοσίωσης του συνόλου.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο φιλικός αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης παρουσιάζει ενδιαφέρον ξεφεύγοντας από τα στενά όρια ενός τεστ προετοιμασίας. Καθώς ο χρόνος πίσω δεν γυρνά και η αναστροφή του κλίματος δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, οι «κίτρινοι» θα πρέπει τουλάχιστον να αποδείξουν ότι δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε πρόσωπα σαν τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές – έστω στο πρώτο παιχνίδι με την Αράζ – που είχε δείξει ότι ήταν στην πρέπουσα φυσική κατάσταση. Ο Ισπανός προέρχεται από τραυματισμό καθώς όμως ακολούθησε το σύνολο του προγράμματος στη διάρκεια της εβδομάδας, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμπεριληφθεί και στο βασικό σχήμα. Στην ίδια γραμμή βαδίζει και ο Τάσος Δώνης με τη διαφορά ότι ο Έλληνας επιθετικός συμμετείχε σε κομμάτια των προπονήσεων, περίπου, έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του στη φιλική αναμέτρηση με την Ανόρθωση.

Αντιθέτως, για τον Γκαμπριέλ Μισεουί αυτό το παιχνίδι θα φέρει τα δικά του... αποκαλυπτήρια αφού δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ομάδα. Ο Ολίμπιου Μορουτσάν πήρε ένα ημίχρονο συμμετοχής στο δεύτερο παιχνίδι με την Αράζ δείχνοντας ότι ήταν πίσω σε φυσική και αγωνιστική κατάσταση. Πλέον οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά και από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τους Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν.

Μένει να φανεί αν ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους «έντεκα» που έχει στο μυαλό του για την πρεμιέρα (23/8, 20:00) της Stoiximan.gr Superleague απέναντι στον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης». Αυτό λέει η λογική καθώς πρόκειται για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.