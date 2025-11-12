Η σχετική συζήτηση κορυφώθηκε μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα Τρίπολης και μέσα από την κοινοποίηση των επαφών που υπήρξαν μεταξύ της τριανδρίας στον Άρη και παράλληλα της εξωτερίκευσης της πρόθεσης τεσσάρων μεταγραφών είναι ευνόητο ότι θα υπάρξουν και αποχωρήσεις.

Ο φάκελος «μεταγραφές» άνοιξε για πρώτη φορά στη συνάντηση του Μανόλο Χιμένεθ με τους ρεπόρτερ του Άρη όπου ο Ισπανός προπονητής, έχοντας σχηματίσει εικόνα για τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών του ρόστερ, στάθηκε στη ενίσχυση τον προσεχή Γενάρη. Στην πραγματικότητα, ήταν πολύ ξεκάθαρος ως προς την αναγκαιότητα πραγματοποίησης μεταγραφών. Το ίδιο έκανε και σε δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν με αποκορύφωμα τη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης στην οποία κατέθεσε το συμπέρασμα περί έλλειψης ποιότητας μη κρύβοντας και την ανυπομονησία του για τον ερχομό του Γενάρη.

Στην ίδια δημόσια τοποθέτηση, ο 61χρονος τεχνικός μίλησε για περιορισμένη ποιότητα και στις δύο περιοχές δείχνοντας ότι ζητούμενο δεν είναι απλά η απόκτηση ενός αριστερού winger αλλά το ολοκληρωτικό lifting της συγκεκριμένης πτέρυγας. Λίγες ημέρες μετά, το Africafoot έγραψε για το ενδιαφέρον ομάδας από το Μαρόκο για τον Χαμζά Μεντίλ και τις προχωρημένες επαφές με τον Άρη για την αγορά των δικαιωμάτων του τον ερχόμενο Γενάρη.

Κατά καιρούς, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει αναφερθεί επίσης στην απουσία καθαρού αμυντικού χαφ ο οποίος θα προσφέρει λύσεις στο αμυντικό transition της ομάδας σε μια διαχρονική υπόθεση καθώς την ίδια απαίτηση είχε και ο προκάτοχός του Μαρίνος Ουζουνίδης. Γενικώς, οι θέσεις του άξονα είναι από τα βασικά ζητούμενα για τον Ισπανό προπονητή καθώς πλην των Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ δεν είναι ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των υπολοίπων κεντρικών αμυντικών. Χαρακτηριστικό ήταν και το video συνέντευξής του στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα σε εκπομπή της Novibet στην οποίο, ουσιαστικά, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Φαμπιάνο τόσο για τη συνέπειά του σε τακτικά ζητήματα όσο και για το επίπεδο του επαγγελματισμό του.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε τέσσερις μεταγραφές, στην πραγματικότητα όμως, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον αριθμό των κινήσεων που θα γίνουν. Ακόμη και το περασμένο καλοκαίρι, ελάχιστοι περίμεναν τις (συνολικά) 18 κινήσεις που τελικώς οδήγησαν στη λανθασμένη υπερφόρτωση του ρόστερ υπό την έννοια ότι αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές μα πανομοιότυπα στοιχεία με συνέπεια τη μη κάλυψη βασικών αναγκών (σ. σ. αμυντικός χαφ). Καθώς το ρόστερ ήδη είναι υπερφορτωμένο και θα «ξεχειλίσει» εφόσον προστεθούν κι άλλοι παίκτες, είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθεί ζήτημα αποχωρήσεων μέσω δανεισμών. Κι αυτός είναι ένας παράγοντας που θα διαμορφώσει τον αριθμό των κινήσεων που θα γίνουν παράλληλα α) του επιπέδου της επένδυσης που θα γίνει και β) της πορείας των τραυματιών.

Ειδικά ο τελευταίος παράγοντας είναι αδύνατο να μην συνυπολογιστεί από τη στιγμή που φέτος οι «κίτρινοι» έχουν τουλάχιστον επτά-οκτώ απουσίες σε κάθε παιχνίδι και μάλιστα ποδοσφαιριστών οι οποίοι λογίζονταν να είχαν βασικό ρόλο. Στη συγκεκριμένη λίστα παραμένουν τα ονόματα των Φαμπιάνο, Δώνη, Μεντίλ, Γένσεν, Καντεβέρε κι έχουν υπάρξει οι Πέρεθ, Αλφαρέλα, Ράτσιτς, Φρίντεκ κ.α.