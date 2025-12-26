Νέο δημοσίευμα από την Ισπανία διαψεύδει τις φήμες περί πιθανής παραίτησης του Ματίας Αλμέιδα από τον πάγκο της Σεβίλλης.

Το όνομα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ρεπορτάζ της Σεβίλλης τις τελευταίες ώρες. Όπως είχε αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Estadio Deportivo», ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ σκέφτεται από μόνος του το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον πάγκο των Ανδαλουσιάνων, ωστόσο το νέο δημοσίευμα του «COPE Sevilla» διαψεύδει το σενάριο αυτό.

Σύμφωνα με τα νέα που έρχονται από την Ισπανία και αφορούν το μέλλον του Αλμέιδα στη Σεβίλλη, ο 52χρονος φαίνεται πως δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Δημοσιογράφος του «COPE» συνομίλησε μαζί του τηλεφωνικώς και ο Αλμέιδα τον διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει στη Σεβίλλη για πολλά χρόνια ακόμη δηλώνοντας χαρούμενος και αφοσιωμένος.

Ο ίδιος, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου είχε υποστηρίξει δημόσια ότι θέλει να μείνει στην ομάδα για ακόμη τρία χρόνια. Πάντως, η Σεβίλλη δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Η μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα τον Οκτώβριο μοιάζει πλέον πολύ μακρινή ανάμνηση, αφού έκτοτε η πορεία της ομάδας είναι καθοδική.

Έχουν ακολουθήσει έξι ήττες στη La Liga, ενώ μεσολάβησε και ο αποκλεισμός από την Αλαβές στο Copa del Rey. Θυμίζουμε επίσης ότι ο Αλμέιδα είχε αποβληθεί λόγω διαμαρτυριών στην ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική και έλαβε ποινή αποκλεισμού για το ματς με τη Λεβάντε (4/01).