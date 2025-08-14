Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Λιντς παρακολουθεί τον Ιωαννίδη, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC
Στη λίστα της Λιντς όσον αφορά την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC Sport, ο Έλληνας στράικερ του Παναθηναϊκού αρέσει στους ανθρώπους του συλλόγου, που παρακολουθούν την περίπτωσή του.
Η Λιντς επέστρεψε στην Premier League και κάνει κινήσεις έτσι ώστε να κατορθώσει (αρχικά) να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχοντας μάλιστα πρόσφατα έρθει σε προφορική συμφωνία με τον free agent Κάλβερτ Λιούιν.
Ο Ιωαννίδης είναι ένα όνομα που απασχολεί την ιστορική ομάδα, όπως και ο Τζος Σάρτζεντ της Ίπσουιτς.
