Ο Έλληνας επιθετικός των «πρασίνων» βρίσκεται στη λίστα του αγγλικού συλλόγου για ενίσχυση στην επίθεση, όπως έγραψε το BBC Sport.

Στη λίστα της Λιντς όσον αφορά την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC Sport, ο Έλληνας στράικερ του Παναθηναϊκού αρέσει στους ανθρώπους του συλλόγου, που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Η Λιντς επέστρεψε στην Premier League και κάνει κινήσεις έτσι ώστε να κατορθώσει (αρχικά) να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχοντας μάλιστα πρόσφατα έρθει σε προφορική συμφωνία με τον free agent Κάλβερτ Λιούιν.

Ο Ιωαννίδης είναι ένα όνομα που απασχολεί την ιστορική ομάδα, όπως και ο Τζος Σάρτζεντ της Ίπσουιτς.