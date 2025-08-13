Η ροή αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ συνεχίζεται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ μεγάλο ποσοστό των κατόχων έχει κάνει χρήση του δωρεάν παιδικού εισιτηρίου.

Ο ΟΦΗ εγκαταλείπει τη φυσική του έδρα, το «Γεντί Κουλέ», καθώς επιστρέφει στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια. Οι Κρητικοί ήθελαν το μεγαλύτερο γήπεδο του Νησιού, ώστε να κρατήσουν δίπλα τους σε όλη τη σεζόν τους φιλάθλους που έκαναν «απόβαση» στην Αθήνα για τον τελικό και υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση.

Παρά το γεγονός ότι δεν ισχύουν πλέον οι εκπτώσεις, η ροή αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται σε πολύ καλά επίπεδα, δείγμα του ότι ο κόσμος αναγνωρίζει πως οι τιμές είναι, έτσι κι αλλιώς, προσιτές.

Από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικό πως έως τώρα ένα μεγάλο ποσοστό όσων αγοράζουν διαρκείας, κάνουν χρήση του δωρεάν παιδικού εισιτηρίου έως 15 ετών. Αυτό σημαίνει πως στην ερχόμενη σεζόν ο ΟΦΗ θα προσελκύσει πολλές οικογένειες στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο εξ αρχής ήταν από τους βασικούς στόχους.

Για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14 σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα/κηδεμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του, εφ’ όσον αυτό έχει γεννηθεί από 01.01.2010 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί, πέραν του πρώτου ισχύει έκπτωση 50%.

Για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας κάθε επιπλέον παιδιού πέραν του πρώτου.