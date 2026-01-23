Τα δεδομένα για τα εξ αναβολής ματς της Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ, μετά τις δύο προκρίσεις στα νοκ άουτ του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πέτυχαν το στόχο τους, καθώς προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Europa League. Το Τριφύλλι με την ισοπαλία στην έδρα της Φερεντσβάρος εξασφάλισε τη θέση του στα Play Offs για τους «16», ενώ οι Θεσσαλονικείς από τη στιγμή που νίκησαν την Μπέτις «βλέπουν» ακόμα και 8αδα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως επηρεάζουν τη διεξαγωγή των δυο εξ αναβολής αγώνων της Stoiximan Super League οι δύο προκρίσεις.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός «χρωστάει» από την 1η αγωνιστική τον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Από τη στιγμή που η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει ευρωπαϊκά ματς στις 19 και στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου, αυτό σημαίνει πως η πρώτη διαθέσιμη μεσοβδόμαδη ημερομηνία είναι στις 4 Μαρτίου.

Το αξιοσημείωτο είναι πως το αντίστοιχο ζευγάρι του δεύτερου γύρου θα γίνει πριν τον αγώνα του πρώτου μισού της κανονικής διάρκειας. Ο αγώνας του Ομίλου με το Τριφύλλι στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει οριστεί για τις 22 Φεβρουαρίου (16:00).

Όσον αφορά τον αγώνα της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ η ημερομηνία διεξαγωγής του θα «κλειδώσει» με βάση το αποτέλεσμα με τη Λιόν και εάν θα παίξει στα Play Offs ή απευθείας στους «16». Στο πρώτο ενδεχόμενο κι αυτό το ματς θα πάει για τις 4 Μαρτίου, ενώ αν η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπει στην 8αδα τότε το ματς θα μπορεί να γίνει στις 18 Φεβρουαρίου, από τη στιγμή που θα αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο.

Θυμίζουμε πως το τρίτο εξ αναβολής παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Αστέρα ΑΚΤΟR ορίστηκε για τις 4 Φεβρουαρίου, από τη στιγμή που και οι δύο έχουν μείνει εκτός Κυπέλλου.

Η μοναδική ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη και δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αναβολή είναι η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει ξανά τον Μάρτιο, για τους «16» του Conference League.