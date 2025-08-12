Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο Άρης είναι μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τη μεταγραφή του Παπέ Αμπού Σισέ.

O Παπέ Αμπού Σισέ κυκλοφορεί στην αγορά των ελεύθερων μετά το σύντομο πέρασμα του από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ. Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός ψάχνει τη νέα του ποδοσφαιρική «στέγη», με τη Χετάφε να είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ενώ η Marca τον «συνδέει» με τον Άρη.

Όπως υποστηρίζει το ισπανικό μέσο ο υψηλόσωμος (1.97μ.) στόπερ εξετάζεται τόσο από τους Κίτρινους, όσο και από την Οβιέδο, ενώ στο «παιχνίδι» είναι και ομάδες από τη Ρωσία. Πρόκειται για παίκτη που είχε απασχολήσει και την περασμένη σεζόν τον Άρη και μάλιστα υπήρχε πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε παρόλο που ο Αφρικανός στόπερ είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με την ΑΕΚ.

Ο Σισέ ήρθε στα μέρη μας το 2017, όταν τον απέκτησε o Ολυμπιακός και αποχώρησε το 2023, έχοντας έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Σεντ Ετιέν. Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 151 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.